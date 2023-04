Mercedes: George Russell kündigt grosse Änderungen an

Das Mercedes-Team setzt alles daran, um die Lücke zu Spitzenreiter Red Bull Racing weiter zu schliessen. Grund zur Hoffnung besteht gemäss George Russell dank der Pläne des Teams, bald grosse Änderungen umzusetzen.

Mit dem zweiten Platz hat Lewis Hamilton dem Mercedes-Team den ersten Podestplatz beschert, doch das gute Ergebnis des siebenfachen Weltmeisters täuscht nicht darüber hinweg, dass die Mannschaft von Toto Wolff das ehrgeizige Ziel, wieder den Anschluss an die Spitze zu schaffen, noch nicht erreicht hat.

Deshalb hat das Team nun Massnahmen ergriffen. Eine davon ist die Rückkehr von James Allison als technischer Direktor. Neben den personellen Massnahmen wird auch eifrig an Upgrades gearbeitet, die für den erhofften Fortschritt sorgen sollen. Deshalb blickt George Russell, der in Melbourne vom Technikpech eingebremst wurde, mit Zuversicht auf die nächsten Rennen.

Der Brite erklärte, als er auf die kritischen Berichte über die Mercedes-Form angesprochen wurde: «Ich schaue mir nicht immer an, was über Mercedes berichtet wird. Aber wir sind natürlich in der Formel 1, um Siege und Titel zu erkämpfen, und das tun wir derzeit einfach nicht. Aber es stehen grosse Änderungen an.»

Gleichzeitig warnt Russell: «Natürlich dauert es seine Zeit, bis diese Änderungen ans Auto kommen, aber ich denke, wir werden bald einige grössere Veränderungen sehen, die dann hoffentlich auch bessere Rundenzeiten zur Folge haben.»

«Ich will noch nicht zu viel darüber sagen, denn wir müssen zuerst sicherstellen, dass die Änderungen wie gewünscht funktionieren. Aber wir haben in den letzten zwei, drei Wochen mehr Fortschritte erzielt als während der gesamten Winterpause. Wir gehen also sicherlich in die richtige Richtung.»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1