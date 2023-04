Formel-1-Budgetdeckel 2022: Droht Strafe für 6 Teams?

Red Bull Racing hat 2021 für eine leichte Überschreitung der Budgetobergrenze eine saftige Strafe kassiert. Im vergangenen Jahr könnten 6 Teams die finanziellen Vorgaben verletzt haben, warnt Christian Horner.

Weil Red Bull Racing die Budgetobergrenze im ersten Jahr der Einführung geringfügig überschritten hat, musste der Rennstall aus Milton Keynes einerseits sieben Millionen Dollar bezahlen. Ausserdem wurden dem Team zehn Prozent der erlaubten Arbeitsstunden im Windkanal gestrichen.

Obwohl die Strafe damit deutlich ausfiel, gab es von der Konkurrenz gleich Klagen, dass Red Bull Racing zu milde bestraft wurde. Dies lag nicht zuletzt daran, dass die Mannschaft von Teamchef Christian Horner auch in diesem Jahr dominant in die Saison gestartet ist. Die ersten drei Rennen des Jahres gingen alle an Max Verstappen und Sergio Pérez. Der Vorsprung ihres Teams auf die zweitplatzierte Aston Martin-Truppe beträgt bereits 58 Punkte.

Im vergangenen Jahr könnten noch mehr Budgetdeckel-Verstösse festgestellt werden, warnte Christian Horner bereits 2022: «Die Gefahr besteht, dass sechs Teams die Budgetobergrenze verletzt haben könnten. Die Energiepreise sind explodiert, aber zum Glück wurden wir von diesen Auswirkungen geschützt. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass mehre Teams während der Formel-1-Kommissionssitzungen gesagt haben, dass sie die Budgetgrenze überschreiten könnten.»

Formel-1-CEO Stefano Domenicali sagte im «Sky Sports F1»-Interview dazu: «Ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt jeder versteht, welche Auswirkungen ein Verstoss hat, und ich stimme voll und ganz zu, dass der Fokus darauf tatsächlich sehr gross sein wird, weil es num die Glaubwürdigkeit geht.»

Wann die Ergebnisse der Budgetdeckel-Prüfer veröffentlicht werden, steht noch nicht fest. Domenicali hofft, dass sich die Untersuchung nicht wie bei der Saison 2021 bis in den November des Folgejahres hinziehen wird. Geplant ist, dass diese noch vor der Sommerpause im August abgeschlossen wird.

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams