Concorde Agreement: Stefano Domenicali zuversichtlich

Die Verhandlungen zum Concorde Agreement , das wirtschaftlichen und sportlichen Zusammenhänge im Sport regelt, zogen sich im Jahr 2020 hin. Formel-1-CEO Stefano Domenicali fürchtet beim nächsten Mal keine Kontroversen.

Die Zukunft der Formel 1 ist ein grosses Thema der Formel-1-Rechteinhaber von Liberty Media und entsprechend wichtig ist das Concorde Agreement, das die wirtschaftlichen und sportlichen Zusammenhänge des Sports zwischen dem Autosport-Weltverband FIA, den Rechteinhabern und den Teams regelt.

2020 dauerten die Verhandlungen mehr als ein Jahr, die nächste Verhandlungsrunde für das Abkommen ab 2026 sollte jedoch nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen, ist sich Stefano Domenicali sicher. Der Formel-1-CEO erklärte unlängst in : einem Meeting mit Investoren von Liberty Media: «Wenn man sich erinnert, baten mehr als zwei und weniger als fünf Teams um Darlehen von der Formel 1, um zu überleben und um sicherzustellen, dass sie an den Grands Prix teilnehmen konnten.»

Mittlerweile sei der Sport in dieser Hinsicht sehr gesund, betonte der Italiener. «Dank der Massnahmen, die wir ergriffen haben, ist er finanziell tragfähig, und das hat dem Unternehmen einen Mehrwert verschafft. Das haben auch alle Teams anerkannt», fügte er an.

«Zu gegebener Zeit werden wir uns also an einen Tisch setzen, und ich denke, die Teams werden verstehen, was wir für sie verfasst haben, und wir werden verstehen, was unserer Meinung nach die richtige Strategie ist», ist sich Domenicali sicher. Der frühere Ferrari-Teamchef stellte aber auch klar: «Wir haben gerade erst die neue Vereinbarung unterzeichnet.»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1