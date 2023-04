Otmar Szafnauer: Keine Angst vor Mercedes-Fortschritt

Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer ist zuversichtlich, dank der Weiterentwicklung des GP-Renners von Esteban Ocon und Pierre Gasly in den kommenden Rennen mit Mercedes mithalten zu können.

Der Saisonauftakt verlief für das Alpine-Team nicht nach Wunsch, zuletzt bescherte der späte Crash im Australien-GP in Melbourne zwischen den Teamkollegen Pierre Gasly und Esteban Ocon der Mannschaft von Otmar Szafnauer eine bittere Pille. Beide Fahrer sahen die Zielflagge nicht und blieben ohne Punkte. Dennoch bleibt der Teamchef zuversichtlich, wenn es um die Konkurrenzfähigkeit des Teams aus Enstone geht.

Und das, obwohl die Konkurrenten McLaren und Mercedes umfangreiche Upgrades angekündigt haben. Dennoch glaubt Szafnauer: «Ich denke, wir können es mit ihnen aufnehmen. Denn auch wir werden ein Weiterentwicklungspaket in Baku dabei haben und auch in Miami nachlegen. Wir geben als auch bei den Upgrades Gas.»

«Natürlich ist es wichtig, dass sie auch nach Wunsch funktionieren, wenn wir sie ans Auto bringen, aber bisher haben die Daten unserer Simulationen gut mit jenen auf der Strecke korreliert und wenn es dabei bleibt und wir weiterhin Neuerungen bringen, können wir es mit den Teams um uns durchaus aufnehmen», ist sich der 58-Jährige sicher.

Und Szafnauer ergänzt: «Wir werden mit Vollgas weiterentwickeln, aber natürlich ist schwer vorhersehbar, was die anderen Teams bringen werden. Im vergangenen Jahr war unser Entwicklungstempo ziemlich gut. Wenn wir dies beibehalten, sind wir gut aufgestellt. Ich weiss, was wir bringen werden, aber ich kann nicht sagen, was sie machen.»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1