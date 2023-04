Formel-1-Stars: Verständnis, aber keine Freundschaft?

Die aktuellen Formel-1-Piloten kommen abseits der Rennstrecken dieser Welt gut miteinander aus, wie sie immer wieder beweisen. Doch echte Freundschaften zwischen den Rennfahrern bleiben selten.

Die Formel-1-Fans kommen den GP-Stars dank der sozialen Medien heute näher denn je. Und der Blick in die Kanäle der Rennfahrer zeigt, dass einige GP-Stars auch neben der Strecke gut miteinander auskommen. Doch sobald der Helm aufgesetzt wird, konzentrieren sie sich ganz auf den Kampf und die Jagd nach Positionen und WM-Punkten.

Entsprechend selten entstehen echte Freundschaften, wie George Russell erklärt. Im «Square Mile»-Interview sagt der Mercedes-Star: «In erster Linie sind wir natürlich alle Konkurrenten und wir alle sind sehr ehrgeizig. Ich würde nicht behaupten, dass es grosse Rivalitäten auf der Strecke gibt. Aber sobald wir den Helm aufsetzen, versuchen wir alle, die Gegner zu schlagen.»

«Aber natürlich herrscht auch ein gewisses Verständnis, etwa für einen Fahrer, der mit seiner persönlichen Leistung kämpft, oder jemanden, der im Team zu kämpfen hat und die erforderlichen Resultate nicht erzielt. Wir verstehen auch, welcher Druck mit dem Erfolg verbunden ist», erläutert der 25-Jährige.

Russell erinnert sich: «Im vergangenen Jahr war mein Sieg in Brasilien mental sehr anstrengend, denn nach dem Rennen waren die Emotionen überwältigend, genauso wie die Aufmerksamkeit der Medien, und die Unterstützung von Freunden, Familienmitgliedern und den Fans in den sozialen Medien.» Dadurch habe er erkannt, dass auch ein Rennsieg seinen Tribut fordert.

«Es gibt nur 20 von uns, die in dieser Position sind», betont der Brite. «Wir bieten nicht unbedingt Unterstützung an, denn so weit geht es meistens nicht, die Freundschaften sind selten so eng. Aber wir verstehen einander.»

