Ralf Schumacher: Warnung vor Mercedes-Benz

​Verblüffend: Red Bull Racing konnte auf dem tückischen Strassenkurs von Baku in Aserbaidschan noch keine Pole-Position erobern. Dies dürfte sich am kommenden Wochenende ändern.

84 Pole-Positions hat Red Bull Racing in der Formel 1 erobert, nur fünf Rennställe können mehr vorweisen (Ferrari 242, McLaren 156, Mercedes 136, Williams 128 sowie Lotus mit 107). Aber auf den Strassen von Baku ist RBR im Qualifying bislang immer leer ausgegangen.

Das dürfte sich 2023 ändern: Denn seit dem Samstag vor dem WM-Finale 2022 in Abu Dhabi ist RBR im Abschlusstraining ungeschlagen – mit drei Poles für den zweifachen Weltmeister Max Verstappen (Abu Dhabi, Bahrain und Melbourne), dazu einer für den Mexikaner Sergio Pérez (Saudi-Arabien).

Für den sechsfachen GP-Sieger Ralf Schumacher (47), heute in Diensten unserer deutschen Kollegen von Sky, steht fest: «Red Bull Racing wird auch am kommenden Wochenende in Baku das Mass der Dinge sein.»

Der WM-Vierte von 2001 und 2002 traut aber Mercedes eine Überraschung zu: «Ich glaube, die haben inzwischen besser verstanden, was mit dem Auto los ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass Lewis Hamilton und George Russell in Baku auftrumpfen.»



«Jedenfalls traue ich Mercedes zu, dass sie spätestens bis zu den Rennen in Europa ihr Auto im Griff haben werden, wenn nicht vorher. Die gute Leistung in Australien war für mich kein Zufall. Und die Formel 1 braucht überdies einen richtigen Gegner für Red Bull Racing.»





Strassen-GP von Baku

GP Europa 2016

Qualifying: Nico Rosberg (D), Mercedes

Rennen: Nico Rosberg (D), Mercedes



GP Aserbaidschan 2017

Qualifying: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Rennen: Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull Racing-Honda



GP Aserbaidschan 2018

Qualifying: Sebastian Vettel (D), Ferrari

Rennen: Lewis Hamilton (GB), Mercedes



GP Aserbaidschan 2019

Qualifying: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Rennen: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes



GP Aserbaidschan 2021

Qualifying: Charles Leclerc (MC), Ferrari

Rennen: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing-Honda



GP Aserbaidschan 2022

Qualifying: Charles Leclerc (MC), Ferrari

Rennen: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda