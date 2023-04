Ferrari: Dank Leclerc und Sainz weiter vorne?

Charles Leclerc und Carlos Sainz leisteten in der rennfreien Zeit Schützenhilfe bei der Weiterentwicklung des diesjährigen GP-Renners aus Maranello

Ferrari blieb bisher unter den eigenen Erwartungen. Dennoch blickt Teamchef Fred Vasseur mit Zuversicht auf das Wochenende in Baku. Denn seine Schützlinge haben bei der Entwicklung wertvolle Schützenhilfe geleistet.

Für das Ferrari-Team kam die ungeplante Frühlingspause, die sich durch die Absage des China-GP ergeben hat, genau zur richtigen Zeit. Denn nachdem der Saisonauftakt nicht nach Wunsch verlaufen ist, wurde die rennfreie Zeit genutzt, um im Werk in Maranello die Weiterentwicklung der diesjährigen roten Göttin voranzutreiben.

Dabei spielten auch die beiden Stammfahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz eine Rolle, wie Teamchef Fred Vasseur verrät. Der Franzose erklärt: «Das jüngste Formel-1-Rennen ist nun schon fast einen Monat her und wir haben in Maranello hart an der Entwicklung des SF-23 gearbeitet.»

«Dies taten wir, um sowohl das aktuelle Auto zu verbessern, als auch die Konstruktion der Updates voranzutreiben, die wir in den kommenden Rennen schrittweise ans Auto bringen werden. Charles und Carlos haben ihren Beitrag geleistet und im Simulator ihre Runden gedreht, um uns mit ihrem Feedback zu unterstützen», berichtet Vasseur.

Das Ziel ist klar: Die Scuderia, die aktuell nur den vierten WM-Rang belegt, muss ihre Leistung verbessern, um den internen und externen Ansprüchen gerecht zu werden. Der Teamchef fordert denn auch: «In Australien konnten wir mit Blick auf die reine Performance zulegen und in Aserbaidschan erwarten wir, dass wir diesen Kurs beibehalten.»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1