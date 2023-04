Max Verstappen: «Könnte etwas chaotisch werden»

Formel-1-Champion Max Verstappen freut sich auf die Rückkehr auf die Rennstrecke in Baku. Der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team erklärt, warum es ein etwas chaotisches Wochenende werden könnte.

Max Verstappen verabschiedete sich nach den ersten drei Rennen mit zwei Siegen und einem zweiten Platz als WM-Leader in die Frühlingspause, die durch die Absage des China-GP entstanden ist. Der zweifache Weltmeister vertrieb sich die GP-freie Zeit mit Simracing-Einsätzen. Dennoch ist er froh, dass die WM nun endlich weitergeht.

«Es ist schön, wieder zurückzukehren! Das war eine lange Pause und ich freue mich darauf, wieder Rennen zu fahren», erklärt der 25-jährige Niederländer, der ein kniffliges Wochenende erwartet: «Baku ist eine schwierige Strecke, es ist ein Strassenkurs mit langen Geraden, und wir haben bei den Flügeln verschiedene Optionen.»

«Es wird auch das erste Sprint-Wochenende der Saison sein, deshalb könnte es etwas chaotisch werden. Wir müssen versuchen, vom ersten Training an schnell zu sein. Mal schauen, was möglich ist», fügt der 37-fache GP-Sieger an.

Auch sein Teamkollege Sergio Pérez kann es kaum erwarten, wieder zurückzukehren: «Es fühlt sich an, als ob das jüngste Rennen Ewigkeiten her ist! Es war aber gut, eine Pause zu haben, in der ich hart an meiner Fitness und mit dem Team im Werk gearbeitet habe. Man muss solche Pausen nutzen, vor allem, weil nun eine arbeitsreiche Phase der Saison ansteht.»

«Das Rennen in Australien lief nicht perfekt, und mein Ziel ist es, eine konstante Performance hinzubekommen, und als Team müssen wir sicherstellen, dass wir das auch schaffen. Nun stehen fünf Rennen in sechs Wochen auf dem Programm, und auf den unterschiedlichen Strecken, auf denen wir unterwegs sein werden, sehen wir dann, wie gut der RB19 in diesem Jahr sein kann», weiss der Mexikaner.

«Im vergangenen Jahr hatten wir in Baku ein gutes Team-Ergebnis erzielt und jeder weiss, wie sehr ich die Strassenrennen geniesse – der Sieg ist immer das Ziel», fügt Pérez an. «Das neue Wochenendformat macht die Arbeit an der Fahrzeugabstimmung knifflig, aber allen Teams geht es gleich und wir müssen einfach sicherstellen, dass es von Anfang an gut läuft.»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1