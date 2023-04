Christian Horner: Seitenhieb gegen Daniil Kvyat

Der frühere Formel-1-Pilot Daniil Kvyat sprach unlängst an seine Zeit bei Red Bull Racing und sparte dabei nicht mit Kritik. Er selbst hat aber auch nicht den besten Eindruck bei Teamchef Christian Horner hinterlassen.

Daniil Kvyat ist mittlerweile als Werksfahrer für Lamborghini tätig, die Formel-1-Jahre seiner Karriere sind ihm aber in Erinnerung geblieben, wie er im «Track Limits»-Podcast offenbart hat. Der Russe erklärte mit Blick auf seinen Rausschmiss bei Red Bull Racing, den er hinnehmen musste, um für Max Verstappen Platz zu machen: «Ich fühlte mich wirklich verraten.»

«Es war ein Dolchstoss in den Rücken, aber so ist es manchmal im Leben, die Leute fallen dir in den Rücken, das ist normal. Ich habe bisher trotzdem eine gute Motorsport-Karriere erlebt und ein Teil von mir ist Red Bull natürlich auch sehr dankbar. Aber ein anderer Teil ist auch immer noch sehr unglücklich darüber», offenbarte Kvyat.

Der 29-Jährige hat bei Red Bull Racing aber auch nicht nur gute Erinnerungen geschaffen, wie ein verbaler Seitenhieb von Teamchef Christian Horner im «Talking Bulls»-Podcast beweist. Der Brite, der einige Fahrer anhand von Funk-Aufnahmen bei einem Crash identifizieren muss, erklärte bei Kvyat: «Das war Daniil Kvyat, die Frage ist nur, um welchen Crash handelt es sich? Denn er hatte einige.»

Horner weiss, dass Unfälle am Selbstvertrauen eines Fahrers kratzen können. «Es geht darum, offen und ehrlich zu sein – mit den Fahrern, Ingenieuren und allen anderen Teammitgliedern. Denn das Selbstvertrauen ist in jedem Sport und ganz allgemein im Leben entscheidend. Man muss das selbst empfinden, aber auch das Gefühl haben, dass die Leute um einen herum das nötige Vertrauen haben. Ich denke, wenn man das spürt, ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass man Höchstleistungen erbringt, denn man weiss, dass die Leute an einen glauben und einem vertrauen.»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1