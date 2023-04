Carlos Sainz (Ferrari): Kalte Dusche am Samstag

In Melbourne musste Carlos Sainz eine bittere Pille schlucken. Der Ferrari-Star fiel durch eine späte Strafe aus den Punkten. Der Protest gegen die Strafe scheiterte. Auf das Rennen in Baku blickt er mit Zuversicht.

Immerhin: Im teaminternen Duell gegen Charles Leclerc hat Carlos Sainz nach drei Rennen die Nase vorn: Der Ferrari-Star aus Madrid belegt vor der WM-Runde in Baku den fünften WM-Rang, 20 Punkte konnte er in den ersten beiden GP in Bahrain und Saud-Arabien sammeln.

Auch in Melbourne waren wichtige WM-Zähler in greifbarer Nähe, doch dann kassierte er eine Zeitstrafe, die ihn auf Platz 12 zurückwarf. Diese wurde verhängt, weil Sainz seinen Landsmann Fernando Alonso kurz vor dem Ende des Rennens beim Restart von der Bahn gekegelt hatte.

Ferrari versuchte vergeblich, gegen die Strafe vorzugehen, die Sainz als die ungerechteste seiner Karriere bezeichnet hatte. Nach mehr als drei Wochen Pause ist der Ärger verflogen. Sainz konzentriert sich stattdessen auf das Baku-Wochenende, das im neuen Sprint-Format über die Bühne gehen wird.

«Der Samstag wird sicher knifflig, denn wir müssen sozusagen gleich nach dem Aufstehen ins Q1 gehen. Ich werde vielleicht eine kalte Dusche nehmen müssen, um sicherzustellen, dass ich richtig wach und bereit bin, im Auto gleich ans Limit zu gehen. Ich werde meine Morgenroutine anpassen, denn das wird sicher anspruchsvoll», erklärt der 15-fache GP-Podeststürmer dazu.

Und Sainz betont: «Ich finde das neue Format aufregend, denn dank des Sprints drehen wir mehr Rennrunden. Es wird mental und körperlich natürlich anstrengender für uns, aber wenn es die Fans glücklich und das Produkt besser macht, dann ist es die Mühe wert.»

Mit Blick auf die Ferrari-Chancen sagt der 28-Jährige: «Wir kennen unser Auto nun viel besser, denn in den drei rennfreien Wochen, haben wir einige wertvolle Analysen vorgenommen. Wir haben nun eine bessere Vorstellung davon, in welche Richtung wir gehen wollen. Die Schwächen von uns und die Stärken der Gegner zu erkennen war in den letzten drei Wochen unser Hauptziel. Unsere Chancen an diesem Wochenende sollten ähnlich sein wie in Australien. Dort haben wir bei der Fahrzeugabstimmung einen etwas anderen Weg gewählt und das hat im Rennen gut funktioniert. Ich hoffe, dass wir weiter in diese Richtung gehen und uns noch konkurrenzfähiger präsentieren können.»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1