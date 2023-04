Charles Leclerc: Das sagt er zum Mercedes-Gerücht

​Seit Wochen wird besonders in Italien darüber spekuliert, dass sich der Monegasse Charles Leclerc von Ferrari zu Mercedes abseilen könnte. In Baku bezieht der fünffache GP-Sieger dazu Stellung.

Mercedes-Star Lewis Hamilton beteuert, dass er in der Formel 1 bleiben will und dass ausser Mercedes für ihn kein Rennstall in Frage komme. Aber so lange der neue Vertrag von Hamilton nicht in trockenen Tüchern ist, werden die Gerüchte weiter spriessen.

Eines davon geht so: Mercedes sichere sich für einen eventuellen Rücktritt von Hamilton damit ab, Charles Leclerc von Ferrari wegzulocken. Mercedes-Teamchef Toto Wolff kann dementieren, so lange er will, dieses Gerücht hält sich hartnäckig.

Aber was sagt Leclerc selber? Der Ferrari-Fahrer im Fahrerlager des Baku City Circuit: «Es gibt keine Gespräche mit Mercedes. Ich konzentriere mich ganz auf meine Ziele mit Ferrari. Ich habe das volle Vertrauen in meine Leute hier, dass wir diese Ziele erreichen. Ich liebe Ferrari und sehe meine Zukunft hier.»

«Ich habe früher immer davon geträumt, für diese Scuderia fahren zu dürfen. Nun bin ich in dieser Lage, und ich will mit Ferrari Weltmeister werden. Nur das zählt für mich.»



Klar haken die Berichterstatter nach: Will uns der WM-Zweite von 2022 wirklich weismachen, es gab keinen Anruf von Toto Wolff? Charles: «Nein, keinen, wirklich nicht. Ihr lächelt alle, weil ihr mir das nicht abkauft, aber ich gelobe, es ist so.»