Live-Ticker: Charles Leclerc auch auf Sprint-Pole?

Charles Leclerc sicherte sich am Freitagnachmittag in Baku die Pole für das Rennen am Sonntag. Die grosse Frage lautet: Schafft es der Ferrari-Star auch auf die Sprint-Pole? Die Antwort gibt’s hier im Live-Ticker.

Nach nur einer Trainingsstunde mussten die GP-Stars am Freitag in Baku ihren Speed unter Beweis stellen. Im Qualifying zum Grand Prix am Sonntag gab es gleich zwei Crashs, die sich beide im Q1 ereigneten: Erst setzte Nyck de Vries seinen AlphaTauri-Renner in der Kurve 3 in die Streckenbegrenzung. Kurz darauf tut es ihm Alpine-Neuzugang Pierre Gasly gleich.

Mehrere Piloten haben Glück, dazu gehört auch Lewis Hamilton, der mit dem rechten Vorderrad die Mauer in der 15. Kurve streift. Der Mauerkuss bleibt ohne Folgen. Auch Gaslys Teamkollege Esteban Ocon erlebt eine Schrecksekunde, er streift die Mauer in der dritten Kurve mit dem rechten Hinterrad. Zu den Pechvögeln zählt auch Stroll, dessen DRS nicht funktioniert, sodass er den Heckflügel im entscheidenden Moment nicht flachstellen kann.

Auf der anderen Seite der Wohlfühlskala findet sich Charles Leclerc, der zum dritten Mal in Folge die Baku-Pole erobert. Der Monegasse bleibt am Ende 0,188 sec schneller als Formel-1-Champion Max Verstappen und fast drei Zehntel schneller als dessen Red Bull Racing-Teamkollege Sergio Pérez. Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Lando Norris, Yuki Tsunoda, Lance Stroll und Oscar Piastri komplettieren die Top-10 vor George Russell, Esteban Ocon, Alex Albon, Valtteri Bottas, Logan Sargeant, Guanyu Zhou, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Pierre Gasly und Nyck de Vries.

Wegen des neuen Sprint-Formats steht nun ein zweites Qualifying an, in dem die Startaufstellung für den 100 km langen Sprint ermittelt wird, das kürzer als jenes vom Vortag ausfällt, das Q1 dauert 12 Minuten, das Mittelsegment geht in zehn Minuten über die Bühne und im Kampf um die Top-10-Startplätze für den Sprint bleiben den schnellsten Zehn nur noch 8 Minuten Zeit, eine gute Runde zu drehen. Wer sich im Fight um die Sprint-Pole durchsetzen wird, gibt’s hier nachzulesen.