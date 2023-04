Max Verstappen zu Ferrari: Ruhig Blut vor dem Sprint

​Auch in der Sprint-Quali musste sich das Red Bull Racing-Duo von Ferrari-Fahrer Charles Leclerc schlagen lassen. Was Max Verstappen und Sergio Pérez vor dem Rennen vom Nachmittag zu sagen haben.

Am Samstagmorgen in der Sprint-Quali hat sich das Bild vom Freitag bestätigt: Auf eine schnelle Runde ist hier Ferrari-Fahrer Charles Leclerc das Mass der Dinge. Am Samstagmorgen war der Monegasse schneller als Sergio Pérez und Max Verstappen in den Autos von Red Bull Racing.

Aber was ist mit dem Rennen? Leclerc selber stapelt tief: «Klar will ich gewinnen, aber jeder weiss, dass RBR stärker ist im Dauerlauf.»

Weltmeister Max Verstappen: «Das Tempo war anständig, aber im ersten Lauf in Q3 hatte ich in der Passage der Kurven 5 und 6 einen Riesenrutscher, die Reifen überhitzten, daher war auch Kurve 7 nicht gut.»

«Ich habe es geschafft, aus den Reifen noch eine schnelle Runde zu pressen, aber es war nicht mehr möglich als Platz 3. Der Sprint wird schwierig, weil sich die Reifen bei höheren Temperaturen ganz anders verhalten. Auch im kurzen Rennen wird Reifen-Management ein Thema sein.»



«Generell mache ich mir wenig Sorgen. Ich bin überzeugt davon, dass wir es mit Ferrari aufnehmen und Sprint wie auch Grand Prix gewinnen können.»



Sergio Pérez glaubt: «Die Strecke war komplett anders als im Qualifying vom Freitag für den Grand Prix. Ich fand es nicht einfach, bei höhrerer Pistentemperatur ein Gefühl für die weichen Reifen aufzubauen.»



«Schwer zu sagen, ob ich Leclerc heute hätte schlagen können. Dazu hätte ich eine blitzsaubere Runde gebraucht, und die hatte ich nicht, weil Leclerc neben die Bahn rutschte. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen – Ferrari ist an rohem Speed hier besser. Im Rennen kann ich hoffentlich die Lücke schliessen und mit besserem Tempo vorrücken.»



«Wir glauben fest daran, dass wir den Sprint und auch am Sonntag das Rennen gewinnen können, selbst wenn wir hinter dem Ferrari von Charles losfahren.»



Und wie fand «Checo» nun das neue Sprintformat? «Fast and furious. Als nächstes werden sie wohl auf der Rennstrecke einen Boxring aufstellen und und alle da reinschicken.»





Sprint-Qualifying, Aserbaidschan

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,697 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,844

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,987

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,252

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:42,287

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,502

07. Alex Albon (T), Williams, 1:42,846

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:43,010

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,064

10. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,427

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:43,806

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:44,088

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:44,332

15. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:45,177

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:45,352

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:45,436

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:46,951

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:48,180