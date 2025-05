Imola: Ferrari-Strafe, Hamilton: «Verdammte Bremse!»

​Die Tifosi haben das Autodromo Enzo e Dino Ferrari am Freitagabend nicht in Euphorie verlassen: Charles Leclerc als Sechster eine halbe Sekunde hinter Leader Piastri, Hamilton nur auf P11, dazu eine Strafe.

Kein berauschender erster Tag für Ferrari beim Heimspiel in Imola: Der achtfache GP-Sieger Charles Leclerc muss sich als bestplatzierter Ferrari-Fahrer eine halbe Sekunde aufbrummen lassen, Ferrari kassierte von den Regelhütern des Autosport-Weltverbands FIA obendr3ein eine Strafe, Lewis Hamilton jammert über die Bremsen und ist lediglich Elfter.

Ferrari erhielt deshalb eine Strafe in Höhe von 5000 Euro, weil in Sachen Reifendruck gepatzt wurde. Es geht hier um Vorgaben, wie Druck und Temperatur ausbalanciert werden müssen, wenn ein Reifensatz ein zweites Mal eingesetzt wird. An diese exakten Werte haben sich die Italiener nicht gehalten.

Lewis Hamilton rutschte wieder mal von der Bahn, dazu wurde er mehrfach übel eingebremst. Von Respekt gegenüber dem erfolgreichsten aller Formel-1-Fahrer ist seitens seiner Gegner herzlich wenig zu spüren.



Hamilton kommt mit seinem Auto weiterhin nicht zurecht. Der englische Superstar meldete sich bei seinem Renningenieur Riccardo Adami so am Funk: «Diese verdammten Bremsen, Junge. Diese Bremsen sind ein Problem.»



Ferrari ist in Imola durchs Band langsamer als Leader McLaren. Die englischen WM-Leader tauchten in Italien mit veränderter Aufhängung vorne und hinten auf, dazu mit einem neuen Heckflügel und einem neuen Beam Wing (dem Flügel, der direkt über dem Getriebe angeordnet ist).



Ferrari in Imola ebenfalls mit veränderten Heckflügeln und Beam-Wing, dazu mit leichten geometrischen Veränderungen im Bereich des Lufteinlasses der Hinterradbremse.



McLaren entwickelt also genau so umfangreich wie Ferrari, so lässt sich ein Rückstand nicht wettmachen.





2. Training, Imola

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,293 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,318

03. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,569

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,693

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,735

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,768

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:15,792

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:15,827

09. Alex Albon (T), Williams, 1:15,916

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:15,934

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,943

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,009

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:16,044

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,220

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:16,255

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,339

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,341

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,406

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,419

20. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,420





1. Training, Imola

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,545 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,577

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,597

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,599

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,641

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,696

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,905

08. Alex Albon (T), Williams, 1:16,922

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,925

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,998

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,032

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,077

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,094

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,121

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,286

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,356

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,373

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:17,446

19. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,641

20. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,662