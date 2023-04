Lewis Hamilton 6.: Mercedes bleibt Überraschungs-Tüte

Lewis Hamilton in Baku

​Mercedes wird den Sprint von Baku von den Startplätzen 4 (George Russell) und 6 (Lewis Hamilton) in Angriff nehmen. Was die beiden Engländer zu ihren Chancen auf eine Podestplatzierung zu sagen haben.

Der Mercedes von Lewis Hamilton und George Russell bleibt eine Überraschungs-Tüte: Es ist nie so ganz klar, was davon zu erwarten ist. Im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Aserbaidschan lag der schnellste Mercedes mit Lewis Hamilton fast eine Sekunde hinter Leader Charles Leclerc im Ferrari. In der Sprint-Quali sieht es etwas weniger dramatisch aus: George Russell Viertschnellster, etwas mehr als eine halbe Sekunde hinter Leclerc, Hamilton auf Platz 6, 250 Tausendstel hinter Russell.

Russell sagt: «Mit Rang 4 haben wir unsere Erwartungen übertroffen. Umso ärgerlicher mein Fehler gestern. Heute hat sich gezeigt, dass wir von Quali-Segment zu Quali-Segment stärker wurden, daraus müssen wir etwas lernen, um unsere Haut im Sprint so teuer als möglich zu verkaufen.»

Der siebenfache Formel-1-Champion Hamilton über seine Sprint-Quali: «Es ist heute alles gut gelaufen, bis auf meinen letzten Versuch in Q3, da waren die Hinterreifen zu heiss, um den Fahrern von Red Bull Racing gefährlich zu werden.»



«Die Sprint-Quali hat sich nicht anders angefühlt als eine normale Qualifikation. Was das Rennen angeht: 17 Runden sind ziemlich wenig. Ich weiss nicht, wie viele Ränge wir da gewinnen können.»



Alpine-Fahrer Esteban Ocon wird nach Reparaturen aus der Boxengasse losfahren müssen. Williams hat Logan Sargeant vom Start zurückgezogen – der Wagen war nach dem Unfall in der Sprint-Quali für das kurze Rennen nicht rechtzeitig zu reparieren.





So gehen sie in den Sprint

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

04. George Russell (GB), Mercedes

05. Carlos Sainz (E), Ferrari

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

07. Alex Albon (T), Williams

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin

10. Lando Norris (GB), McLaren

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren

12. Nico Hülkenberg (D), Haas

13. Kevin Magnussen (DK), Haas

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

17 Pierre Gasly (F), Alpine

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri

Start aus der Boxengasse: Esteban Ocon (F), Alpine

Vom Start zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams