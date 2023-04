Max Verstappen nach Russell-Crash: «Was soll das?»

​Beinhartes Duell zwischen Weltmeister Max Verstappen und Mercedes-Fahrer George Russell zu Beginn des Baku-Sprints, der Niederländer kam mit erheblichen Schäden am Red Bull Racing-Renner ins Ziel.

Das heisseste Duell im Baku-Sprint zeigten Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und GP-Sieger George Russell. Nach einem tollen Start quetschte sich Russell am Niederländer vorbei, dabei kam es zu zwei Berührungen, und Verstappen küsste rechts hinten auch noch eine Mauer.

Max Verstappen am Funk: «Wie kann er einen Platz gutmachen, indem er mir einfach in die Seite fährt? Was soll das? Das ist einfach lächerlich.» Vom RBR-Kommandostand kam die Antwort: «Pass einfach auf, wie sich die Aero-Balance verändern wird.»

Beim Re-Start (nach Safety-Car-Phase, um Trümmerteile von Tsunodas Felge wegzuräumen) ging Verstappen sofort an Russell vorbei, dahinter Sainz und Alonso an Hamilton. Max erhielt vom RBR-Kommandostand den Funkspruch: «Schöne Aktion, und ganz ohner Berührung.» Max: «Ja, ich weiss halt, wie das geht.»

Nach dem Rennen wollte sich Russell bei Verstappen entschuldigen: «Es tut mir leid, das war keine Absicht, aber die Reifen bauten kaum Haftung auf.»

Max kühl: «Schön, aber das Problem haben wir doch alle, das ist doch keine Ausrede. Das nächste Mal fahre ich eben auch so. Hast du das Loch in meinem Seitenkasten gesehen?»



Später vertiefte Max: «Ich verstehe einfach nicht, wieso man so viel Risiko eingeht. Mein Auto ist erheblich beschädigt worden. In solch einer Situation kann man sich nicht auf Reifen hinausreden. Für mich ist ein solches Vorgehen sinnlos.»



Wäre ohne Schaden mehr möglich gewesen? «Ich glaube, schon. Es ist ein wenig schade, wie das alles gelaufen ist. Das Handling war nicht mehr so gut. Der Wagen sprang mehr als sonst, es gab merkwürdige Vibrationen. Und dann überhitzten die Reifen.»



«Ich liess George genügend Raum, ob es umgekehrt ist, müssen andere Leute entscheiden. Mein Auto scheint magnetisch zu sein.»





Sprint, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 33:17,667 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +4,463 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,065

04. George Russell (GB), Mercedes, +8,532

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +10,388

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,613

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,503

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +18,417

09. Alex Albon (T), Williams, +21,757

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +22,851

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +27,990

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +34,602

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,918

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +41,626

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +48,587

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +49,917

17. Lando Norris (GB), McLaren, +51,104

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +60,621

Out:

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

Nicht am Start:

Logan Sargeant (USA), Williams





WM-Stand (nach Baku-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 75 Punkte

02. Pérez 62

03. Alonso 48

04. Hamilton 40

05. Sainz 24

06. Russell 23

07. Stroll 21

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 13

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 137 Punkte

02. Aston Martin 69

03. Mercedes 63

04. Ferrari 37

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1