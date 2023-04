Fernando Alonso: Ärger über Ferrari-Star Carlos Sainz

Fernando Alonso schaffte es im Baku-Sprint auf den sechsten Platz. Hinterher erklärte der zweifache Weltmeister aus dem Aston Martin Team, warum er sich über Ferrari-Star Carlos Sainz ärgerte, der vor ihm ins Ziel kam.

Die grosse Frage vor dem Baku-Sprint lautete bei Aston Martin: Waren die DRS-Probleme, die das Team bereits am Vortag gequält hatten, aus der Welt geschafft worden? Fernando Alonso, der als Sechster ins Ziel kam, sagte bei «Sky Sports F1» dazu: «Das ist offenbar das Thema an diesem Wochenende für uns. Ich denke, es hat funktioniert, zumindest bei den ersten beiden Malen, als ich den Knopf gedrückt habe.»

«Beim dritten Mal bin ich mir nicht sicher, weil ich nicht in den Rückspiegel geschaut habe. Aber das Team wird sicherlich alles analysieren und wir haben jetzt noch die Chance, das bis zum Rennen am Sonntag in den Griff zu bekommen. Ich hoffe, bis dann ist alles okay», fügte der Spanier an. Und er sprach mit Blick aufs Rennen auch von Schadensbegrenzung.

Mehr Ärger bereitete ihm sein Landsmann Carlos Sainz. Über den Ferrari-Star, der vor ihm auf der fünften Position ins Ziel kam, sagte er: «Ich kam an Alex Albon und später auch in der ersten Kurve an Hamilton vorbei. Auch an Carlos, aber er drückte mich eingangs der zweiten Kurve in die Wand und ich musste vom Gas gehen.»

«Wenn ich nicht vom Gas gegangen wäre, dann hätte es zwischen uns beiden gekracht», ist sich der zweifache Weltmeister sicher. «Ich hoffe, die FIA schaut sich das nun an und vielleicht ist ja noch der fünfte Platz möglich», ergänzte er.

Auf die Szene zwischen Russell und Verstappen angesprochen, die mit einem Schaden an Verstappens Auto endete, sagte Alonso: «Dazu kann ich nicht viel sagen, weil ich es nicht richtig gesehen habe. Aber was ich sehe, ist der Schaden an seinem Auto.» Und mit Blick auf Sainz’ Fahrweise betonte der 41-Jährige: «Ich denke, die Regeln sind klar. Du kannst nicht rüberziehen, wenn du nebeneinander fährst, und den Gegner in die Wand drücken, bis er vom Gas geht.»

Sprint, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 33:17,667 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +4,463 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,065

04. George Russell (GB), Mercedes, +8,532

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +10,388

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,613

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,503

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +18,417

09. Alex Albon (T), Williams, +21,757

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +22,851

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +27,990

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +34,602

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,918

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +41,626

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +48,587

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +49,917

17. Lando Norris (GB), McLaren, +51,104

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +60,621

Out:

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

Nicht am Start:

Logan Sargeant (USA), Williams





WM-Stand (nach Baku-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 75 Punkte

02. Pérez 62

03. Alonso 48

04. Hamilton 40

05. Sainz 24

06. Russell 23

07. Stroll 21

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 13

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 137 Punkte

02. Aston Martin 69

03. Mercedes 63

04. Ferrari 37

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1