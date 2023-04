Max Verstappen: Blödmann Russell, Sprint ist sinnlos

​Weltmeister Max Verstappen kann nicht nachvollziehen, wie George Russell kurz nach dem Start des Baku-Sprints alles auf eine Karte setzen konnte. Er bezeichnet den Mercedes-Piloten als Blödmann.

Max Verstappen betrachtete nach dem Baku-Sprint fassungslos das Loch im linken Seitenkasten seines Red Bull Racing-Rennwagens – eine Erinnerung an den Rempler von George Russell in der ersten Runde des Baku-Sprints.

Noch im Parc fermé (im geschlossenen Bereich, in welchem die Autos nach einem Rennen hingestellt werden) kam Russell zu Verstappen, um sich zu erklären. Was wurde da gesagt?

Russell zu Verstappen: «Das habe ich nicht mit Absicht getan, Kumpel, ich hatte keinen Grip.»

Verstappen: «Weisst du das? Wir haben alle keinen Grip.»

Russell: «Ich weiss, ich weiss. Ich werde mir die Bordkamera-Aufnahmen ansehen.»



Verstappen: «Wir müssen uns alle ein wenig Raum lassen.»



Russell: «Was willst du? Was soll ich machen?»



Verstappen: «Ich erwarte beim nächsten Mal von dir das gleiche, Blödmann.»



Später sagte der Champion von 2021 und 2022: «Ich verstehe einfach nicht, wie man so viel Risiko eingehen kann. Er untersteuerte einfach in meinen Seitenkasten hinein und riss dieses Loch. Dabei hatte ich ihm wirklich genügend Raum gegeben, um die Kurve zu schaffen. Ich wusste ja, dass wir Seite an Seite liegen würden, aber wenn das klappen soll, dann müssen schon beide mitmachen.»



«Die zu wenig warmen Reifen lasse ich nicht gelten. Es ist hübsch, wenn einem gesagt wird, ‘oh, weisst du, meine Räder haben blockiert’. Aber die Aktion bleibt für mich sinnlos. Im Erklären und Ausreden suchen ist er wirklich gut. Hätte ich den Sprint ohne das alles gewinnen können? Normalerweise schon.»



Apropos sinnlos: Max Verstappen ist auch nach dem geänderten Format kein Fan des Sprints geworden. «Das ist sinnlos, das könnt ihr alles über Bord werfen. Wir sollten zum alten System zurückkehren und lieber darauf achten, eine höhere Leistungsdichte im Feld zu erreichen. Das wäre viel gescheiter als all diese künstlichen Eingriffe.»



«Ich mag es, wenn wir an einem GP-Wochenende ein Qualifying haben, diesen Prickel, wenn du deine Leistung auf den Punkt bringen musst. Heute war das Gefühl eher so – oh, nochmals ein Qualifying, nun denn. Der ganze Spass geht verloren.»





Sprint, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 33:17,667 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +4,463 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,065

04. George Russell (GB), Mercedes, +8,532

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +10,388

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,613

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,503

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +18,417

09. Alex Albon (T), Williams, +21,757

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +22,851

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +27,990

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +34,602

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,918

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +41,626

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +48,587

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +49,917

17. Lando Norris (GB), McLaren, +51,104

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +60,621

Out:

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

Nicht am Start:

Logan Sargeant (USA), Williams





WM-Stand (nach Baku-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 75 Punkte

02. Pérez 62

03. Alonso 48

04. Hamilton 40

05. Sainz 24

06. Russell 23

07. Stroll 21

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 13

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 137 Punkte

02. Aston Martin 69

03. Mercedes 63

04. Ferrari 37

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1