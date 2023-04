Fred Vasseur über Ferrari: «Wir machen Fortschritte»

​Zwei Pole-Positions für Charles Leclerc in Baku (Sprint und Grand Prix), zwei Podestplätze für den Monegassen: Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist mit dem Aserbaidschan-Wochenende sehr zufrieden.

Im vierten Anlauf hat’s endlich geklappt: Erster Podestplatz für Ferrari. Nach dem zweiten Rang von Charles Leclerc im Baku-Sprint im Grand Prix nun Platz 3 hinter Sergio Pérez und Max Verstappen.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist sichtlich angetan und bestätigt: «Ich bin glücklich. Das war mit zwei Poles und einem Podium für Charles ein gutes Wochenende für uns. Ich finde, wir machen Fortschritte. Was die Leistungsfähigkeit betrifft, so waren wir schon in Melbourne nicht schlecht dabei. Allerdings sind wir dort ohne Punkte geblieben, das konnten wir heute anders machen, und das ist unterm Strich das Wichtigste.»

Hat Ferrari in Sachen Strategie alles richtig gemacht? Der 54-jährige Franzose Vasseur fährt fort: «Mir ist nicht ganz klar, ob Red Bull Racing nicht vielleicht noch einen weiteren Stopp geplant hatte, die haben auf jeden Fall ziemlich Tempo gemacht, und die Fahrer haben einige Male die Mauer geküsst. Wir higegen sind gegen Ende des Rennens eher vorsichtig gefahren. Dennoch war der Speed gut, wir hatten zwischenzeitlich sogar die beste Rennrunde.»

Bestnoten für Charles Leclerc, Carlos Sainz blieb hingegen merkwürdig blass. Fred Vasseur stellt fest: «Carlos lag das ganze Wochenende ein bisschen hinten. Er hatte in der ersten Runde in Q1 das Auto aus der Kontrolle verloren. Wenn du auf einer solchen Strecke nicht schrittweise Vertrauen aufbauen kannst, dann wird es schwierig, wieder in den Tritt zu kommen, vor allem bei solch einem forschen Format. Bei drei freien Trainings, wie wir es normal haben, kannst du das kompensieren, so aber nicht.»



Was passiert mit Ferrari in einer Woche in Miami? Ferrari stand dort 2022 mit beiden Autos in der ersten Startreihe, im Rennen aber rückte Max Verstappen vor. Fred Vasseur glaubt: «Wir müssen nun gründlich analysieren, was wir besser machen können. Wir werden ab Miami zu jedem Rennen neue Teile bringen. Allerdings geht es in der Formel 1 nicht nur der Updates, es geht auch darum, wie viel du aus deinen Möglichkeiten machst. Darauf haben wir uns in den letzten Wochen konzentriert, und darauf basieren unsere Fortschritte.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

10. Leclerc 13 +15

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1