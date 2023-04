Ralf Schumacher: Verstappen gegen Pérez – ein Problem

​Vier Rennen 2023, drei Doppelsiege von Red Bull Racing. Verblüffend dabei: Pérez zwei Mal vor Verstappen. Sky-GP-Experte Ralf Schumacher wittert – früher oder später gibt das Zoff.

Red Bull Racing hat den 96. Sieg in der Formel 1 eingefahren, es ist der 25. Doppelsieg für die Rennmannschaft aus dem englischen Milton Keynes. RBR hat nach Brasilien 2022 und dem Triumph von George Russell kein Rennen mehr verloren!

Das Verblüffende bei drei Doppelsiegen in vier Rennen: Zwei Mal hatte beim 1-2 der Mexikaner Sergio Pérez die Nase vorn, in Dschidda und nun in Baku.

Der Vorsprung von Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen auf «Checo» beträgt noch sechs Punkte, und Sky-GP-Expert Ralf Schumacher erkennt Wolken am Horizont.

Der 47-jährige Deutsche sagt zum Verhältnis zwischen dem Mexikaner und dem Niederländer: «Das ist schwierig, und es ist aus meiner Sicht eindeutig, dass sich die Verstappen-Seite einen neuen Teamkollegen wünscht. Diese Gerüchte höre ich überall.»

Im Mai 2022 hat Pérez einen neuen Zweijahresvertrag erhalten, das Abkommen läuft also 2024 aus.



Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher weiter: «Ich sehe es als Problem, dass Pérez weiss – seine Zeit bei Red Bull Racing wird ablaufen. Er kämpft um seine Chance, vorne mitzugeigen, Siege einzufahren, ein Wörtchen um den Titel mitzureden.»



«Es bleibt nun mal so: Der Teamkollege ist immer der grösste Konkurrent. und wer weiss, was es nachher für Möglichkeiten gibt. Man sieht ja an Lewis Hamilton, wie schnell es geht.»



«Deshalb wird Sergio jetzt egoistischer, und was Egoismus angeht, so kann sich Max Verstappen nicht beschweren. Max macht das schon sehr gut, er ist auch zu Recht die Nummer 1 im Team, aber er steckt sein Territorium auch unmissverständlich ab. Sein Teamkollege zu sein, ist gewiss nicht leicht – ich hätte es jedenfalls bestimmt nicht sein wollen.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1