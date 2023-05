Oscar Piastri krank: 4 Scheiben Toast, 3 kg verloren

​McLaren-Fahrer Oscar Piastri mühte sich mit einer Magenverstimmung durchs GP-Wochenende von Aserbaidschan: «Ich habe am ganzen Wochenende nur vier Scheiben Toast zu mir nehmen können.»

Der junge Australier Oscar Piastri kam beim Grossen Preis von Aserbaidschan als Elfter ins Ziel. Dass der McLaren-Fahrer überhaupt antreten konnte, war zu grossem Teil seinem eisernen Willen zu danken – denn der 22-Jährige hatte sich eine üble Magenverstimmung zugezogen und konnte die meiste Nahrung nicht bei sich behalten.

Nach Rang 10 im Sprint vom Samstag floh Piastri sofort ins Hotel, um sich zu erholen. Alle Medien-Runden wurden gestrichen.

Nach dem Rennen sagte Piastri: «Der Sonntag war von diesen schlimmen Tagen noch der einzig halbwegs erträgliche. Das war körperlich wirklich ein wenig schwierig, vor allem der Samstag war im wahrsten Sinne des Wortes übel.»

«Ich habe am ganzen Wochenende nur vier Scheiben Toast zu mir nehmen können. Nun muss ich versuchen, in den wenigen Tagen bis Miami wieder zu Kräften zu kommen.»

Gemäss Piastris Manager Mark Webber hat der McLaren-Fahrer an diesem Wochenende drei Kilo Gewicht verloren.



Piastri weiter: «Klar wurmt es mich, dass ich als Elfter knapp an weiteren Punkten vorbei geschrammt bin. Aber letztlich ging es für mich nur darum, das Wochenende irgendwie zu überstehen.»



McLaren-Teamchef Andrea Stella: «Ich bin tief beeindruckt davon, wie sich Piastri verhalten hat. Er wollte sich nichts anmerken lassen, er wollte keine Schwäche zeigen. Wer nicht genauer hinschaute, der hätte kaum ahnen können, wie schlecht es ihm ging.»



Oscar Piastri entschuldigte sich sogar bei den Berichterstattern: «Es tut mir leid, dass ich euch nach dem Sprint hängen liess. Aber es ging mir wirklich nicht so besonders. Im Rennen lief es erstaunlich gut, ich schätze, das liegt am Adrenalin.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1