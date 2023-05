Baku: Christian Horner verteidigt Mechaniker am Zaun

Als Sergio Pérez und Max Verstappen im GP in Baku die Ziellinie kreuzten, jubelten die Red Bull Racing-Mechaniker am Zaun. Einige witterten einen Regelverstoss. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner reagierte.

Die Aufregung war so gross wie das Durcheinander in der Boxengasse während der letzten Rennrunde. Esteban Ocon absolvierte seinen Boxenstopp und hatte Glück, dass die Journalisten und Fotografen, die bereits in die Boxengasse gelassen wurden, rechtzeitig aus dem Weg sprangen.

Weiter hinten bejubelten die Red Bull Racing-Mechaniker am Zaun den Sieg von Sergio Pérez und den zweiten Platz von Max Verstappen. Einige witterten bereits einen Regelverstoss. Doch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner verteidigte später auf Nachfrage von «Sky Sports F1» seine Mitarbeiter: «Ich denke, die Regeln sind ziemlich klar.»

«Und unser Teammanager hat das vor dem Rennen mit den Mechanikern besprochen. Alle hatten mit ihren Füssen noch Kontakt zur Mauer und ich denke, man wird feststellen, dass sie damit dort waren, wo sie sein sollten», fügte der Brite an.

Und zur Szene mit Ocon sagte Horner: «Das muss man untersuchen, denn Esteban darf in der letzten Runde zur Box abbiegen und das Rennen in der Boxengasse beenden, wenn er das will. Die FIA muss das besser regeln.»

Die Regelhüter sahen das ähnlich, es gab keine Untersuchung zum Jubel der Mechaniker, die Szene mit Ocon hatte hingegen ein Nachspiel.

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams