Miami: Red Bull Racing enthüllt Fan-Lackierung

Die Fans dürfen in diesem Jahr den Look der Red Bull Racing-Autos von Max Verstappen und Sergio Pérez bei den amerikanischen Rennen mitbestimmen. Das Design für Miami wurde am Mittwoch enthüllt.

«Diese Initiative ist grossartig, wir lassen die Fans das Design bei den drei Rennen in Amerika mitbestimmen, sowas sieht man nicht bei anderen Teams», freut sich Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner mit Blick auf die enthüllte Speziallackierung, die für das Rennen in Miami gewählt wurde. Der Entwurf stammt von Martina Andriano, er wurde aus tausenden von Vorschlägen von einer Jury, der neben Horner auch Vertreter verschiedener Team-Partner angehörten, ausgewählt.

Die Lackierung von Andriano weist drei Bänder auf den Seiten des Renners auf, diese sind in Hellblau, Lila und Pink gehalten. Die Grafikdesign-Studentin aus Argentinien sagt: «Ich war schockiert und sprachlos, als ich erfuhr, dass mein Design gewählt wurde. Ich konnte es nicht glauben, es fühlt sich wie ein verrückter Traum an.»

Sie habe an die Luft gedacht, die das Auto um- und durchfliesst, fügte Andriano an. «Ausserdem wollte ich natürlich auch Miami repräsentieren, das hat mich inspiriert. Ich wollte schon seit Beginn meines Studiums ein Auto, einen Rennanzug oder einen Helm designen. Und schon zuvor wusste ich, dass ich eines Tages in der Formel 1 arbeite will, es ist also unglaublich wichtig für mich, diese Chance von Red Bull Racing zu erhalten. Das wird mein erstes Rennen sein, und das Auto wird in meinem Look ausrücken. Ich darf in der Box dabei sein, das wird eine überwältigende Woche für mich werden.»

«Für das Team ist es wichtig, die Fans mit einzubeziehen und ihnen einmalige Gelegenheiten wie diese zu bieten. Ich denke, Martina hat grossartige Arbeit geleistet und die Lackierung sieht unglaublich aus. Dieses Auto wird sicherlich auffallen und ich bin schon gespannt, welche Ideen für Austin und Las Vegas eingereicht werden», fügte Horner an.

WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams