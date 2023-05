Guenther Steiner: «Das Gegenteil von langweilig»

Haas-Teamchef Günther Steiner wirft vor dem Kräftemessen in Miami noch einmal einen Blick zurück auf das Rennwochenende in Baku und sagt, was er vom neuen Sprint-Format hält.

In Aserbaidschan lief das Wochenende für die beiden Haas-Piloten Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen nicht wie erwünscht, weder der Deutsche noch der Däne konnten im Sprint oder im Grand Prix frische Punkte holen. Nichtsdestotrotz fällt das Urteil von Haas-Teamchef Günther Steiner zum neuen Sprint-Format grundsätzlich positiv aus.

Der Südtiroler sagt: «Das Wochenende lief in dieser Hinsicht gut, es war das erste, das wir im neuen Sprint-Format durchgeführt haben und es war an allen Tagen viel los. Das müssen wir immer noch analysieren, etwa die Frage, ob wir das Rennen am Sonntag isolieren, wenn wir das Qualifying dazu am Freitag fahren. Und was passiert genau am Samstag?»

«Wir haben da noch kein Urteil gefällt und die Formel-1-Verantwortlichen werden mit den Fans reden, um herauszufinden, was sie dazu sagen und ob wir da irgendetwas ändern müssen. Aber insgesamt bin ich sehr glücklich mit dem, was wir erlebt haben», ergänzte der 58-jährige Ingenieur.

Steiner räumt aber auch ein: «Es ist ein ziemlich vollgepackter Zeitplan für die Teams und Fahrer.» Gleichzeitig betont er: «Meiner Ansicht nach muss das aber auch so sein. Ich habe zuvor das freie Training am Samstag in Frage gestellt, aber das ist nun nicht mehr langweilig, weil dann ein Qualifying stattfindet – es ist sogar das Gegenteil davon, und genau das wollten wir auch. Ich finde, wir sollten damit weitermachen und schauen, ob wir noch ein paar kleinere Anpassungen vornehmen müssen.»

WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams