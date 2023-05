Baku-Schock von Esteban Ocon: FIA entschuldigt sich

In Baku entkam die Formel 1 einer Katastrophe, weil sich kurz vor dem Ende schon eine Menschentraube in der Boxengasse befand, als Esteban Ocon zum Reifenwechsel abbog. Dafür hat sich die FIA entschuldigt.

Der Schock war gross, als Esteban Ocon am Ende des Grand Prix an die Box abbog und in der Einfahrt eine ganze Gruppe von Fotografen und Journalisten vorfand, die sich für die Siegesfeier bereit machten. Der Alpine-Pilot erzählte hinterher: «Die Anfahrt zur Box ist mit einer Schikane versehen. Ich sah also erst spät die Menschen.»

«Es war verrückt, eine Wand von Leuten. Das hätte einen schlimmen Unfall geben können. Das muss unbedingt thematisiert werden. Die FIA muss handeln», forderte der Franzose. Die FIA-Verantwortlichen mussten sich denn auch vor den Rennkommissaren erklären und gelobten Besserung. Und sie entschuldigten sich bei den Fahrern, wie Ocon auf Nachfrage von «Sky Sports F1» verriet.

«Die FIA hat sich entschuldigt. Sie haben uns versichert, dass das nicht mehr vorkommen wird. Gottseidank ist nichts passiert, soweit ist also alles in Ordnung. Aber wir haben ein Rennen bestritten, natürlich ist es normal, dass niemand in der Boxengasse sein sollte, bis das Rennen vorbei ist», erklärte der 26-Jährige.

«Die FIA hat uns versichert, dass sie das Protokoll ändert und sicherstellt, dass sich bis zum Ende niemand in der Boxengasse aufhält, also bin ich zuversichtlich, dass wir so etwas nicht mehr sehen werden», fügte Ocon an.

WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams