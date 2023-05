F1-Veteran Jenson Button: Dickes Lob für Sergio Pérez

Jenson Button ist sich sicher: Sollte Baku-Sieger Sergio Pérez auch in Miami triumphieren, ist der Red Bull Racing-Routinier ein ernsthafter Gegner im Titelkampf gegen seinen Teamkollegen Max Verstappen.

In Baku war Sergio Pérez in Bestform. Der Mexikaner aus dem Red Bull Racing Team triumphierte erst im Sprint und auch im Grand Prix am Sonntag kreuzte er die Ziellinie als Erster. Damit verkürzte er den Rückstand auf seinen Teamkollegen Max Verstappen auf sechs Punkte. Entsprechend selbstbewusst reiste er nach Miami.

Und geht es nach Jenson Button, hat der Rennfahrer aus Guadalajara die Chance, sich mit einem Sieg beim ersten USA-Rennen zum ernsthaften WM-Kandidaten zu mausern. Der Weltmeister von 2009, der mittlerweile als Experte für den TV-Sender «Sky Sports F1» im Fahrerlager unterwegs ist, erklärt: «Sergio hat mich wirklich beeindruckt.»

Und der GP-Veteran ergänzte: «Er hat in Baku wirklich gute Arbeit geleistet. Er hat sozusagen zwei Mal in Folge gewonnen, im Sprint und im Grand Prix. Das hat ihm sicher viel Selbstvertrauen gegeben. Bisher war er nie über eine ganze Saison gesehen mit Max mithalten können.» Der zweifache Weltmeister sei jedes Wochenende in Bestform.

Das sei bei Lewis Hamilton auch so. «Vielleicht nicht ganz so sehr mit dem diesjährigen Auto», schränkte der Brite gleichzeitig ein. «Aber so muss man sein, und das ist der Grund, warum diese Fahrer über eine ganze Saison betrachtet so schwer zu schlagen sind.»

«Die Konstanz fehlte bei Sergio bisher. Aber wenn er in Miami auf dem Strassenkurs gewinnt, dann denke ich, dass er eine Chance auf den WM-Titel hat. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das sagen würde. Es ist aber gut für den Sport, denn Red Bull Racing hat derzeit einen Vorsprung auf den Rest des Feldes und wir brauchen beide Fahrer, die um den Titel kämpfen. Das macht den WM-Kampf spannender», ergänzte Button.

WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams