George Russell über Max Verstappen: «Armselig»

​Der verbale Schlagabtausch zwischen Formel-1-Champion Max Verstappen und Mercedes-Fahrer George Russell ist noch nicht zu Ende. In Miami legt der Engländer gegen den Niederländer nach.

Die Vorgeschichte: George Russell attackierte Max Verstappen kurz nach dem Start zum Baku-Sprint mit einem Manöver, das wir mal grosszügig als optimistisch bezeichneten. Ergebnis: Kollision, beide konnten weitermachen, in die Flanke des Red Bull Racing-Rennwagens war allerdings ein grosses Loch geschlagen. Verstappen musste sich mit Rang 3 hinter seinem Stallgefährten Sergio Pérez und Charles Leclerc (Ferrari) begnügen.

Unmittelbar nach dem Rennen kam Russell zu Verstappen, um sich zu erklären. Was wurde da gesagt?

Russell zu Verstappen: «Das habe ich nicht mit Absicht getan, Kumpel, ich hatte keinen Grip.»

Verstappen: «Weisst du das? Wir haben alle keinen Grip.»

Russell: «Ich weiss, ich weiss. Ich werde mir die Bordkamera-Aufnahmen ansehen.»



Verstappen: «Wir müssen uns alle ein wenig Raum lassen.»



Russell: «Was willst du? Was soll ich machen?»



Verstappen: «Ich erwarte beim nächsten Mal von dir das gleiche, Blödmann.»



Später bezeichnete Verstappen den Briten als «Prinzession George».



In der FIA-Konferenz nun hier in Miami versuchten die beiden Rivalen die Wogen zu glätten.



Verstappen: «Viele Leute würden wahrscheinlich gerne hören, wie spinnefeind wir uns sind, aber das stimmt nicht. Zwischen uns ist alles in Ordnung.»



Russell: «Das war keine Absicht, und ich fahre auch weiter so wie bislang. Ich griff an, es klappte nicht, das kann passieren. Ja, Max hat sich aufgeregt, aber solche Situationen gehören eben zum Sport.»



Aber vor der Kamera unserer britischen Kollegen von Sky klang das bei George Russell etwas anders: «Man lernt es schon als Kind – wenn du austeilen willst, dann musst du auch einstecken können. Er hat schon viele solcher Aktionen gemacht und fährt hart, doch es ist ein bisschen armselig zu sehen, wie er die Klappe aufreisst, wenn er in dieser Hinsicht mal etwas zurückbekommt.»



Gesprächsbedarf erkennt Russell keinen: «Wir sind Racer und sind in den ganzen Nachwuchsserien miteinander aufgewachsen. Von daher sehe ich nichts, was dazu noch gesagt werden müsste.»





1. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,125 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,337

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,449

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,549

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,724

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,104

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,231

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,337

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,392

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,542

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,566

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,810

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,853

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,902

15. Alex Albon (T), Williams, 1:31,903

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,997

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:32,134

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,169

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,619

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:34,637