George Russell: Zuversicht trotz P15 im 2. Training

Im ersten Training in Miami war George Russell noch der Schnellste, die zweite Session schloss der Brite auf dem 15. Platz ab. Hinterher erzählte er, warum er dennoch zuversichtlich auf das Qualifying blickt.

Für George Russell entwickelte sich der Trainingsfreitag in Miami nicht nach Wunsch: Der Mercedes-Pilot drehte im ersten Training noch die schnellste Runde von allen, insgesamt umrundete er den Rundkurs 18 Mal. In der zweiten Session legte er 21 Runden nach, kam aber nicht auf Touren.

Mit seiner FP2-Bestleistung von 1:29,216 min war er ganze 1,286 sec langsamer als der Tagesschnellste Max Verstappen. Der 25-Jährige war damit auch knapp dreieinhalb Zehntel langsamer als sein Teamkollege Lewis Hamilton, der den Tag als Siebtschnellster beendete.

Russell fasste hinterher zusammen: «Dieser Trainingsfreitag war jenem vom letzten Jahr hier in Miami gar nicht so unähnlich. 2022 waren wir am Freitag Schnellste, schieden dann aber am Samstag im Q2 aus. Dieses Jahr hat sich das Auto sogar im Laufe des Tages verändert.»

«Das erste Training war eine etwas chaotische Stunde, aber wir waren am Ende die Schnellsten. Im zweiten Training fühlte ich mich auf dem mittelharten Reifen stark, aber als wir den weichen Reifen aufzogen, funktionierte das Auto nicht mehr. Wir verstehen ein wenig, warum das so ist, und glücklicherweise bleibt uns noch Zeit, Verbesserungen vorzunehmen. Und die Abstände sind sehr gering», erklärte der neunfache GP-Podeststürmer.

«Ich denke, dass es am Sonntag ein paar Unbekannte geben wird. Die Strecke wurde in diesem Jahr neu asphaltiert, aber sie funktioniert immer noch nicht so, wie die andere Strecken. Sie ist ein echter Ausreisser. Ich denke, das ist in gewisser Hinsicht cool, aber es könnte im Rennen schwierig werden. Man kann es sich nicht leisten, neben der Linie zu fahren, weil man dann jede Haftung verliert», betonte Russell daraufhin.

Dennoch blickt der aktuelle WM-Siebte zuversichtlich auf das Qualifying: «Wenn alles stimmt, gibt es keinen Grund, warum wir nicht vor Ferrari und Aston Martin liegen können. Wie wir bei den ersten vier Rennen gesehen haben, geht es zwischen allen drei Teams sehr eng zu. Wenn wir alles ausschöpfen, können wir belohnt werden und vor ihnen liegen. Wir wissen, dass wir das Potenzial haben, aber wir müssen uns noch weiter verbessern.»

2. Training, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,930 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,315

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,398

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,419

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,660

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,741

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,858

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,930

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,937

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,046

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,098

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,171

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,181

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,189

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,216

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,339

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,393

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,613

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:29,928

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,038





1. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,125 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,337

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,449

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,549

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,724

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,104

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,231

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,337

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,392

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,542

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,566

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,810

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,853

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,902

15. Alex Albon (T), Williams, 1:31,903

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,997

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:32,134

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,169

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,619

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:34,637