Günther Steiner nach Hülkenberg-Crash: «Tempo stimmt»

Für das Haas-Duo Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen verlief der Freitag in Miami nicht reibungslos. Der Deutsche produzierte einen Crash, der Däne streifte die Wand. Dennoch gab es auch Gutes zu berichten.

Das Haas-Team ist mit einem neuen Unterboden nach Miami gereist, und dieser hat sich offenbar bewährt. Denn beim Tempo konnte der US-Rennstall einen Schritt nach vorne machen, wie Teamchef Günther Steiner betont. Auf den Zeitenlisten spiegelte sich dieser Fortschritt allerdings nicht. Im ersten Training war Nico Hülkenberg der Neuntschnellste, und das, obwohl er 25 Minuten vor Schluss ausgangs der dritten Kurve einen Crash produzierte.

Sein Teamkollege Kevin Magnussen belegte Platz 13. In der zweiten Session gab es dann für den Dänen eine Schrecksekunde. In der Kurve 14 drehte er sich knapp 9 Minuten nach dem Start des zweiten Trainings, und dabei streifte er die Wand. Doch Magnussen hatte Glück im Unglück: Die Reparaturarbeiten fielen geringer aus als nach dem Crash des Deutschen in der ersten Session. Die zweite Trainingsstunde beendete er als Zwölftschnellster. Hülkenberg musste sich mit dem 17. Platz begnügen.

Dennoch fiel die Tagesbilanz von Steiner positiv aus: «Auch wenn der heutige Tag nicht toll aussieht, so war er dennoch ein guter Tag für uns. Das Tempo stimmt, wir sind nicht im Hintertreffen. Einziger Wermutstropfen war Nicos Crash im ersten Training, aber das Team hat einen super Job gemacht und das Auto bis zum zweiten Training repariert. Nico sagte, dass er einen Fehler gemacht hat, und dass er auf seiner ersten Runde auf den weichen Reifen nicht so hart hätte pushen sollen.»

«Unsere Platzierungen auf den Zeitenlisten zeigen nicht auf, wo wir wirklich stehen, denn Nico hatte auf seiner schnellsten Runde viel Verkehr im zweiten Sektor», ist der 57-jährige Südtiroler überzeugt. «Insgesamt sind wir deshalb happy, auch weil das Upgrade gut funktioniert. Nun freuen wir uns auf ein gutes Qualifying», fügt er an.

2. Training, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,930 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,315

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,398

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,419

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,660

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,741

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,858

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,930

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,937

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,046

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,098

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,171

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,181

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,189

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,216

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,339

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,393

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,613

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:29,928

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,038





1. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,125 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,337

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,449

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,549

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,724

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,104

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,231

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,337

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,392

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,542

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,566

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,810

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,853

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,902

15. Alex Albon (T), Williams, 1:31,903

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,997

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:32,134

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,169

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,619

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:34,637