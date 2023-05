Franz Tost zu F1: «Nicht alle 5 Minuten alles ändern»

AlphaTauri-Teamchef Franz Tost hat eine klare Meinung zu den Forderungen, die Formel 1 müsse alles unternehmen, um langweilige Rennen zu verhindern. Er betont: «Das aktuelle Formel-1-Modell ist erfolgreich.»

In Baku bekamen die GP-Fans kaum Überholmanöver zu sehen. Einige Fahrer erklärten hinterher, dass es schwieriger geworden ist, an einem Gegner vorbeizukommen, und manch einer monierte die Kürzung der DRS-Zone, also jenes Bereichs, in dem die Heckflügel flachgestellt werden dürfen, wenn man weniger als eine Sekunde Rückstand auf den Vordermann hat.

Neben der Diskussion um die DRS-Zonen wurden auch Rufe nach weiteren Massnahmen zur Spannungssteigerung laut. Doch auch diese sind kein Garant für Rennaction, wie der Blick auf andere Motorsport-Serien zeigt. Die Frage, ob eine Formel 1 mit stets spannenden Rennen eine Utopie sei, kam deshalb in der FIA-Pressekonferenz der Teamchefs auf.

Und Franz Tost fand darauf eine klare Antwort. «Das aktuelle Formel-1-Modell ist meines Erachtens erfolgreich, und ich denke nicht, dass wir da irgendetwas ändern müssen. Denn ich glaube, dass die Fans sonst noch mehr abgelenkt werden. Wir müssen nicht alle fünf Minuten alles ändern», stellte der AlphaTauri-Teamchef klar.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner verglich die Formel-1-Saison mit einem langen Buch. «Da kann auch nicht jedes Kapitel ein Knüller sein. Und bei der Menge an Saisonläufen, die wir haben, gibt es immer Rennen, die ein bisschen statisch ausfallen. Es gibt aber auch phänomenale GP, und dabei spielen einige Variablen eine Rolle, wie etwa das Wetter, oder der Reifenabbau. Doch es gibt zwangsläufig auch Events, die weniger unterhaltsam sind, das ist im Fussball und in allen anderen Sportarten ja auch so.»

2. Training, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,930 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,315

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,398

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,419

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,660

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,741

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,858

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,930

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,937

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,046

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,098

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,171

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,181

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,189

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,216

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,339

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,393

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,613

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:29,928

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,038





1. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,125 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,337

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,449

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,549

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,724

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,104

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,231

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,337

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,392

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,542

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,566

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,810

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,853

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,902

15. Alex Albon (T), Williams, 1:31,903

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,997

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:32,134

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,169

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,619

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:34,637