Mehr Sprints? Das sagt Mercedes-Teamchef Toto Wolff

Mercedes-Teamchef Toto Wolff gesteht: «Ich mag es, wenn wir ein richtiges Qualifying am Samstag und den Grand Prix am Sonntag haben»

Das Baku-Wochenende, das im neuen Sprint-Format über die Bühne ging, erhielt nicht von jedem gute Noten. Dennoch denken die Formel-1-Verantwortlichen darüber nach, in Zukunft noch mehr Sprints durchzuführen.

Die GP-Stars haben in Baku das erste von sechs Sprint-Wochenenden in diesem Jahr bestritten. Und nicht alle waren begeistert vom Format, das durch die Einführung eines zweiten Qualifyings verändert wurde. Dennoch wird bereits darüber nachgedacht, in Zukunft noch mehr Sprints durchzuführen. Dies, um den Fans an allen drei Tagen eines Rennwochenendes eine spannende Saison zu bieten.

Formel-1-Champion Max Verstappen äusserte seine Meinung deutlich, als er den Sprint bewerten musste. Er bezeichnete den Sprint als sinnlos und betonte: «Das könnt ihr alles über Bord werfen. Wir sollten zum alten System zurückkehren und lieber darauf achten, eine höhere Leistungsdichte im Feld zu erreichen. Das wäre viel gescheiter als all diese künstlichen Eingriffe.»

Ähnlich sieht das auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Der Wiener erklärte auf die Frage, ob eine grössere Anzahl an Sprint-Wochenenden ein Schritt in die falsche Richtung sei: «Derzeit befinden wir uns noch im Lernprozess, denn wenn es die Show verbessert, müssen wir das in Erwägung ziehen. Es ist also noch eine experimentelle Phase. Einige Dinge funktionieren, andere vielleicht nicht. Aber zusammen mit dem Rechteinhaber und Stefano Domenicali werden wir die richtigen Entscheidungen treffen.»

«Ich selbst bin aber eher auf der konservativen Seite und darüber lache ich zusammen mit Stefano. Ich mag es, wenn wir ein richtiges Qualifying am Samstag und den Grand Prix am Sonntag haben. Aber als Sport müssen wir uns weiterentwickeln, und vielleicht gibt es da auch einen anderen Weg. Solange wir also ein gemeinsames Ziel haben, nämlich die bestmögliche Unterhaltung bei gleichzeitiger Wahrung der Glaubwürdigkeit des Sports, werden wir alles ausprobieren», ergänzte der 51-Jährige.

2. Training, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,930 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,315

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,398

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,419

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,660

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,741

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,858

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,930

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,937

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,046

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,098

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,171

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,181

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,189

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,216

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,339

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,393

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,613

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:29,928

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,038





1. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,125 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,337

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,449

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,549

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,724

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,104

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,231

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,337

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,392

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,542

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,566

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,810

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,853

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,902

15. Alex Albon (T), Williams, 1:31,903

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,997

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:32,134

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,169

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,619

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:34,637