Dr. Helmut Marko: «Nicht hinter Leclerc rausfahren»

​Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko ärgert sich in Miami über den neunten Startplatz von Weltmeister Max Verstappen: «Das ist für Max wirklich äussert unglücklich verlaufen.»

Glück und Leid liegen in der Formel 1 so nahe zusammen, ab und an auch in der gleichen Box: Red Bull Racing durfte mit Sergio Pérez eine weitere Pole-Position feiern, aber so richtige Party-Laune kam nicht auf, denn Weltmeister Max Verstappen konnte keine gezeitete Runde fahren im letzten Quali-Segment und wird vom neunten Startplatz ins Rennen gehen müssen.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hatte sich das anders vorgestellt. Er sagt bei den Kollegen von Sky: «Das ist für Max wirklich äussert unglücklich verlaufen. Mit seinem ersten Reifensatz ist er leicht von der Ideallinie geraten. Daher hat er die Runde abgebrochen.»

«Wir hätten ihn dann für den zweiten Lauf früher auf die Bahn schicken müssen. Natürlich hätte er den Speed gehabt, um sich die Pole zu schnappen. Wir brauchen in solch einer Situation nicht darauf zu warten, dass sich die Strrecke nochmals verbessert. Zumindest ein Platz in den ersten beiden Reihen wäre da sicher gewesen.»

Aber es kam eben anders: RBR wartete – dann kam der Crash von Leclerc, die Quali war zu Ende, und Max stand ohne Rundenzeit da.



Marko spottet: «Man darf eben nicht hinter Leclerc rausfahren. Aber natürlich will jeder das Optimum rausholen, und gerade hier ist es eben so – je später du auf die Bahn gehst, desto mehr Haftung baut sie auf. Heute war das nicht die richtige Entscheidung.»





Qualifying, Miami

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,841 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,202

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,349

04. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,767

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,786

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,804

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,861

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,935

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ohne Zeit

11. Alex Albon (T), Williams, 1:27,795

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:27,903

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,975

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:28,091

15. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:28,395

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,394

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:28,429

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,476

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,484

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:28,577