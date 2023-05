Alpine-Duo: Glücklich trotz Pech durch Leclerc-Crash

In Baku gingen Pierre Gasly und Esteban Ocon mit den Plätzen 14 und 15 leer aus. Im Qualifying von Miami leisteten sie Wiedergutmachung und schafften sich mit einem Top-10-Startplatz eine gute Ausgangslage für den GP.

Die Freude stand der Alpine-Mannschaft ins Gesicht geschrieben, als beide blauen Renner im Qualifying von Miami den Sprung ins Q3 schafften. Pierre Gasly sicherte sich den fünften Startplatz für den fünften Saisonlauf, Esteban Ocon musste sich nach seinem ersten Versuch auf den gebrauchten Reifen mit dem achten Platz begnügen. Beide bedauerten, dass die letzte Zeitenjagd durch den Crash von Charles Leclerc vereitelt wurde.

Dennoch fiel die Tagesbilanz auf beiden Seiten der Box gut aus. «Ich bin sehr zufrieden. Mit dem fünften Startplatz haben wir eine gute Ausgangslage für das Rennen», sagte Gasly. Gleichzeitig bedauerte er: «Die rote Flagge war schade, denn sie kam, als wir unsere letzte Runde auf neuen weichen Reifen beginnen wollten. Und ich fühlte mich ziemlich gut, es wäre deshalb interessant gewesen zu sehen, wo wir am Ende gelandet wären.»

«Nichtsdestotrotz war meine Runde auf gebrauchten Reifen aber gut genug, um Fünfter in der Startaufstellung zu werden, und nun konzentrieren wir uns auf das Rennen, in dem wir die gute Qualifying-Leistung in Punkte ummünzen wollen», fügte der Team-Neuling an.

Ocon fasste seinerseits zusammen: «Ich bin stolz auf das Team, das sich nach der Enttäuschung in Baku so gut erholt hat. Wir haben es verdient, beide Autos im Q3 zu haben. Wir hatten wahrscheinlich etwas Pech mit der roten Flagge am Ende, denn ich denke, es wäre mehr möglich gewesen und wir hätten in der Startaufstellung weiter vorne stehen können. Für das Rennen sind wir aber immer noch gut aufgestellt, und wir haben ein Auto, das gut genug ist, um dieses Wochenende in den Punkten zu beenden.»

Qualifying, Miami

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,841 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,202

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,349

04. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,767

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,786

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,804

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,861

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,935

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, ohne Zeit

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ohne Zeit

11. Alex Albon (T), Williams, 1:27,795

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:27,903

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,975

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:28,091

15. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:28,395

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,394

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:28,429

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,476

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,484

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:28,577