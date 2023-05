Sergio Pérez (2.) schockiert: «Ich verstehe es nicht»

​Sergio Pérez fährt beim Miami-GP nach einem soliden Rennen auf den zweiten Platz, muss sich aber Verstappen geschlagen geben. Dem Mexikaner ist nicht ganz klar, wie er in Florida verlieren konnte.

Das war kein GP-Sieg von Max Verstappen, das war eine Machtdemonstration: Vom neunten Startplatz aus ist er zum Sieg gefahren, vorbei an seinem Red Bull Racing-Stallgefährten Sergio Pérez, der dem zweifachen Champion nichts entgegen zu setzen hatte.

Die Fans im Miami International Autodrome feierten ihren «Checo», in den USA geniesst Pérez besonders starke Unterstützung, aber der sechsfache GP-Sieger war nach dem Rennen kleinlaut und wirkte deprimiert.

Der Plan von Pérez hatte darin bestanden, mit einem glänzenden Sieg Verstappen die WM-Führung abzuknöpfen und damit als erster Mexikaner seit Pedro Rodríguez 1967 die Weltmeisterschaft anzuführen, aber daraus wurde nichts. Verstappen fuhr überdies die beste Rennrunde.

Nach seinem 30. Podestplatz in der Königsklasse (gleich viele wie der Kolumbianer Juan Pablo Montoya) sagte Pérez: «Ich habe wirklich alles versucht, aber im ersten Rennteil haben die Reifen wie verrückt gekörnt. Das hat mich daran gehindert, mehr Tempo zu machen. Das hat mein Rennen erheblich kompromittiert, während Verstappen aus dem harten Reifen tollen Speed herausholen konnte. Gratulation zu seinem Sieg.»



«Es war einfach so, dass der mittelharte Reifen zu Beginn des Rennen weniger gut war als erwartet. Ich verstehe das nicht. Wir müssen analysieren, was heute passiert ist, wieso ich nicht so schnell fahren konnte wie erwartet.»



Tatsächlich bestätigt Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Auf dem Papier war die Vorgehensweise von Checo die schnellere, also Start auf den mittelharten Reifen und dann Wechsel auf die harten Reifen. Ich glaube, heute hat nicht die Strategie den Ausschlag gegeben, sondern die Tatsache, dass Max in diesem Langen Teil auf harten Reifen schneller gefahren ist als ihm alle zugetraut hätten.»



Zu allem Übel musste Pérez am späten Nachmittag in Miami auch noch zu den Rennkommissaren, er war zu spät zur Fahrerparade erschienen.





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1