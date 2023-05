Wegen Hülkenberg: Schumacher-Seitenhieb gegen Steiner

Nach dem Crash von Nico Hülkenberg im Training zum Miami-GP konnte sich Ralf Schumacher einen Seitenhieb nicht verkneifen. Der war vor allem gegen Günther Steiner gerichtet.

Die Chance ließ sich Ralf Schumacher nicht entgehen. Als Nico Hülkenberg im Training zum Miami-GP crashte, konnte sich Schumacher einen Seitenhieb nicht verkneifen. Der Adressat: Haas-Teamchef Günther Steiner.

«Wenn die guten Gepflogenheiten des Teams beibehalten werden, werden wir morgen wissen, was der Crash gekostet hat - und spätestens nächstes Jahr bei der Netflix-Doku wissen wir, was darüber gedacht wird», sagte der 47-Jährige.

Der Hintergrund ist klar: Vor allem im vergangenen Jahr giftete Steiner immer wieder gegen Mick Schumacher, betonte immer wieder, wie teuer die Unfälle des Deutschen gewesen seien. Dabei kritisierte wiederum Ralf Schumacher den Umgang mit seinem Neffen.

Wie Steiner und auch Teambesitzer Gene Haas über Mick Schumacher dachten, wurde durch die Netflix-Doku «Drive to Survive“ bekannt, in der Folge «Like Father, Like Son» geht es auch um das generelle Talent Schumachers.

«Es braucht Talent. Man kann Talent nicht entwickeln», sagte Haas, und Steiner erwiderte: «Nein, man kann es nicht kaufen und es nicht entwickeln.»

Trotz des Unfalls ist aber klar, dass Steiner mit Hülkenberg generell zufrieden ist. Der 35-Jährige wurde nach einem schwierigen Rennwochenende 15.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1