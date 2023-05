Umstrittene F1-Show: «Respekt vor den Fahrern!»

Vor dem Miami-GP würden die Fahrer im Rahmen einer Show-Einlage der Veranstalter präsentiert. Wie finden die Fahrer diese Art der Vorstellung vor dem Rennen?

Diese Show hat für Diskussionen gesorgt: Unter Klängen eines Streich-Orchesters aus der Feder von Will.i.am präsentierte LL Cool J am Sonntag vor dem Miami-GP die Fahrer.

Viele Fans kritisierten die Show als unwürdig und lächerlich. Für die Zuschauer ist das in erster Linie Geschmackssache, für einige Fahrer ist es ein echtes Ärgernis.

Mercedes-Pilot George Russell meinte: «Ich bin offen für Neues, aber das brauche ich nicht.»

Auch Rennsieger Max Verstappen kann dem Tamtam wenig abgewinnen. «Einige mögen das Rampenlicht, andere nicht», sagte der Weltmeister, «ich persönlich mag es nicht so sehr. Ich glaube nicht, dass diese Show nötig war. Ich würde lieber meinen Helm aufsetzen, ins Auto steigen und losfahren, aber ich verstehe natürlich den Unterhaltungswert. Ich hoffe, dass wir das künftig nicht bei jedem Rennen machen.»

Auch sein Red-Bull-Teamkollege Sergio Pérez war wenig beeindruckt. «Es muss auch ein bisschen Respekt vor den Fahrern geben», sagte Pérez, «wir müssen uns auf das Rennen vorbereiten, das war ja wenige Minuten vor dem Start.»

Fernando Alonso ist auch «kein großer Fan solcher Dinge direkt vor dem Rennen, es stört die Vorbereitung mit den Ingenieuren und das Strategiemeeting».

Der Aston-Martin-Pilot warf aber auch ein, dass es keine Sonderstellung einzelner Rennen geben dürfe: «Wenn wir so etwas machen, dann müssen wir es überall machen. Ich glaube nicht, dass die Fans in Miami besser sind als die Fans in Italien, Spanien, Mexiko oder Japan. Im Zweifel sollte jeder dieselbe Show bekommen.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1