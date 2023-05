Carlos Sainz (Ferrari) verzweifelt: So geht das nicht

​Ferrari ging beim Formel-1-WM-Lauf in Miami unter, einmal mehr: Carlos Sainz Fünfter, Charles Leclerc nur Siebter. Der 28-jährige Spanier sagt, woran der 2023er Ferrari derzeit am meisten kränkelt.

Ferrari machte auch in Miami Schlagzeilen, aber aus den falschen Gründen: Zwei Unfälle von Charles Leclerc im Training, unnötige Fünfsekundenstrafe von Carlos Sainz im Rennen, das leuchtende Rot verblasste im Grand Prix, Ferrari ist nur vierte Kraft hinter Red Bull Racing, Aston Martin und Mercedes-Benz.

Carlos Sainz wirkt verzweifelt, als er sagt: «Der neue Unterboden hat das Handling verbessert, kein Zweifel. Aber wenn ich im Rennen mehr Tempo mache, dann kommt eine gute Runde dabei heraus, in der darauffolgenden bin ich wieder langsamer, wir haben keinen Spielraum in Sachen Reifen, und so kann ich nicht angreifen.»

«Es geht nur, wenn wir uns an ein bestimmtes Tempo halten, um es bis zum Schluss eines Rennens zu schaffen, und dieses Tempo ist unter der Leistungsgrenze des Autos. Ich war baff, dass wir auf den harten Reifen solche Schwierigkeiten hatten, denn im ersten Rennteil war es auf mittelharten Walzen recht gut gelaufen. Vielleicht lag es auch an den Windverhältnissen.»

Sainz ist unzufrieden: «Wir sind in unseren Möglichkeiten viel zu begrenzt. Das ist schwierig zu akzeptieren. Und es zeigt, wie viel Arbeit wir noch haben in Sachen Reifen-Management und Renn-Tempo.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1