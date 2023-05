Ralf Schumacher: Scharfe Kritik an Leclerc und Sainz

​Ferrari hat beim Grossen Preis von Miami die Ränge 5 und 7 eingefahren und bleibt damit gemäss des Sky-GP-Experten Ralf Schumacher «einmal mehr unter den Erwartungen». Schuld sind für ihn die Fahrer.

Nach dem Grossen Preis von Miami, dem fünften Formel-1-Rennen der Saison, steht Ferrari mit nur einem Podestplatz und 78 WM-Punkten da. Zum Vergleich: Vor einem Jahr hatten die Italiener zum gleichen Zeitpunkt 157 Zähler erobert, mit zwei Siegen und sieben Podestplätzen.

Ralf Schumacher hat sich das Geschehen in Florida angeschaut. Der 47-jährige GP-Experte unserer Kollegen von Sky redet nicht um den heissen Brei herum: «Ferrari blieb einmal mehr unter den Erwartungen. Ferrari macht nach aussen seit dem Arbeitsbeginn von Teamchef Fred Vasseur einen sehr ordentlichen Eindruck. Da ist viel passiert. Das grösste Problem sehe ich derzeit bei den Fahrern. Für mich sind Charles Leclerc und Carlos Sainz einfach nicht konstant genug. Leclerc hat selbst gesagt, dass er gegen den Rat seiner Ingenieure das Auto falsch abgestimmt hat.»

Zu den zwei Ausrutschern des Monegassen im Training sagt der sechsfache GP-Sieger Schumacher: «Er zeigt mit seinen Fehlern, dass er entweder nicht die Reife hat oder vielleicht nicht konstant genug ist, um für Ferrari einen WM-Titel einzufahren.»

Und Carlos Sainz? Ralf weiter: «Sainz war in Baku acht Zehntel weg von Leclerc, in Miami war er zwar auf dem Niveau seines Stallgefährten, verbremst sich aber im Rennen, fährt zu schnell in die Boxengasse und erhält deshalb wie in Baku eine Strafe. Da macht das Team von Ferrari aktuell einen besseren Job als beide Fahrer.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0