Martin Brundle zu Magnussen: «Mein Fahrer des Tages»

Obwohl Red Bull Racing auch den 5. Formel-1-GP des Jahres für sich entschieden hat, spricht GP-Veteran Martin Brundle von einem spannenden Rennen. Er erklärt auch, warum er Kevin Magnussen zum Fahrer des Tages wählt.

Am Red Bull Racing-Sieg war auch in Miami nicht zu rütteln. Die Frage lautete lediglich, welcher der beiden Teamkollegen die Nase vorn haben würde: Polesetter Sergio Pérez oder Champion Max Verstappen, der vom neunten Startplatz losfahren musste. Der Niederländer durfte sich nach 57 Rennrunden über den Sieg freuen, sein Stallgefährte aus Guadalajara musste mit Platz 2 Vorlieb nehmen. Als Dritter komplettierte wieder einmal Fernando Alonso das Podest. Der Aston Martin-Altmeister hatte bereits in den ersten drei Rennen des Jahres den dritten Platz belegt.

Für Martin Brundle war das Rennen trotz der üblichen Verdächtigen auf dem Treppchen spannend. In seiner «Sky Sports F1»-Kolumne schreibt der frühere GP-Pilot und heutige TV-Experte: «Mir hat der Miami-GP gefallen. Es war fast das ganze Rennen hindurch unklar, welcher der beiden Red Bull Racing-Fahrer das Rennen machen würde, zumindest bis sich Max Verstappen mit einem starken Stint den Sieg sicherte und dem Team damit zum vierten Mal in diesem Jahr einen Doppelsieg bescherte.»

«Weiter hinten im Feld gab es einige interessante Rad-an-Rad-Duelle und auch sehr schöne Überholmanöver, wie etwa jenes von Mercedes-Pilot George Russell an Ferrari-Fahrer Carlos Sainz. Hinter den Spitzenreitern herrscht eine grosse Leistungsdichte, die sehr unterhaltsam ist. Aber natürlich ist es nicht ganz so wirkungsvoll, wenn es nicht um den Sieg oder auch nur einen Podestplatz geht», ergänzt der Brite.

Seine persönliche Wahl zum Fahrer des Tages fällt überraschend aus: Brundle erklärt: «Mein Fahrer des Tages ist Kevin Magnussen, der das Heimrennen seines Haas-Teams vom bemerkenswerten vierten Startplatz in Angriff nehmen durfte und als Zehnter ins Ziel kam. Dazwischen zeigte er einen aggressiven Fahrstil, etwa als er einen Gegenangriff auf Charles Leclerc im Ferrari wagte.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1