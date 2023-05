Antonio Pérez: «Verstappen/Pérez ist wie Senna/Prost»

​Antonio Pérez Garibay, Vater des sechsfachen GP-Siegers Sergio Pérez spricht über die Team-Rivalität bei Red Bull Racing: «Das ist wie früher bei McLaren mit Ayrton Senna und Alain Prost.»

Nach fünf Rennen der GP-Saison 2023 steht es zwischen WM-Leader Max Verstappen und Verfolger Sergio Pérez 119:105. Der Niederländer hat drei Grands Prix gewonnen und ist zwei Mal Zweiter geworden, der Mexikaner konnte zwei Mal triumphieren, wurde zwei Mal Zweiter hinter dem Niederländer und Vierter in Baku.

Antonio Pérez Garibay sieht den WM-Kampf bei Red Bull Racing zwischen dem zweifachen Champion Verstappen und seinen Sohn so: «Für mich ist das die Neuauflage von Senna und Prost bei McLaren. Wir haben zwei Tiger im gleichen Käfig. Sie denken gleich, sie handeln gleich. Sie versuchen, einander den Punkt für die beste Rennrunde abspenstig zu machen, weil es in dieser WM auf jeden Zähler ankommt. Sie jagen nicht nur nach jeder Pole-Position, sie wollen auch in jedem freien Training die Nase vorne haben.»

Papa Pérez führt in der mexikanischen Tageszeitung «Por Esto» (sinngemäss: «deshalb») weiter aus: «Max ist länger im Rennstall, also ist es naheliegend, wenn ihn viele Leute als Team-Leader sehen. Aber Checo kann das Tempo von Verstappen mitgehen. Da geht es nur um Nuancen zugunsten von Max. Aber auf schwierigen Strecken liegen die beiden auf Augenhöhe.»

«Mein Sohn hat sich verändert. Was er sagt und auch wie er sich verhält, das ist anders, das zeugt von viel mehr Selbstvertrauen. Früher war er froh um Punkte. Es hat lange gedauert, bis er ein konkurrenzfähiges Auto erhalten hat. Wäre diese Chance früher gekommen, so wäre Checo heute schon Weltmeister, da bin ich mir ganz sicher. Und er hat noch zehn Jahre vor sich, um den Titel zu holen.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1