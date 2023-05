Christian Horner verrät: Das wollte Elon Musk wissen

Elon Musk und Christian Horner tauschten sich in Miami in der Red Bull Racing-Box aus

Der Miami-GP hat viele prominente Gesichter ins Hard Rock-Stadion gelockt. Auch Tesla-Gründer Elon Musk gab sich die Ehre, und tauschte sich mit Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner aus.

Das Rennen in Miami zog nicht nur Prominente aus der Film- und Musik-Szene an, mit Elon Musk und Jeff Bezos zeigten sich auch zwei der bekanntesten Wirtschaftsgrössen im Fahrerlager im Hard Rock-Stadion. Ersterer wurde auch in der Box von Red Bull Racing gesichtet, dort sprach er unter anderem mit Formel-1-CEO Stefano Domenicali und Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner.

«Es war grossartig zu sehen, wie er zu einem Formel-1-Rennen gekommen ist und seine Aufmerksamkeit wieder dem Verbrennungsmotor gewidmet hat», scherzte Horner im Gespräch mit der «Financial Times». Musk sei sehr beeindruckt von der Formel-1-Technologie, verriet der Brite. «Offensichtlich ist er ein unglaublich kluger Mann, der alles über die Batterie, die Leistung und den Output des Autos wissen wollte.»

«Er erklärte auch, dass er mit einem seiner Elektrofahrzeuge gegen uns antreten wolle, bis er festgestellt hat, dass sie nur die Hälfte des Rennens fahren könnten», ergänzte Horner, und betonte, dass der Milliardär als Formel-1-Investor sehr willkommen wäre.

«Er ist einer der Partner von Larry Ellison von unserem Titelsponsor Oracle. Und es ist immer schön, solche Leute zu treffen, die in der Technik-Industrie involviert und sehr zukunftsorientiert sind. Die Formel 1 wird 2026 eine weitere grosse Regeländerung umsetzen, nach der die Elektro-Power noch wichtiger wird. Deshalb wäre es natürlich grossartig, wenn ein solches Talent in die Formel 1 investieren würde», erklärte der 49-Jährige.

