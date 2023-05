Formel-1-CEO Stefano Domenicali: «Das wäre töricht»

​Red Bull Racing hat in der GP-Saison 2023 alle bisherigen Rennen gewonnen. Aber Formel-1-CEO Stefano Domenicali sagt: «Es wäre töricht zu behaupten, die Saison sei bereits gelaufen.»

Seit Mitte November 2022 hat Red Bull Racing alle Formel-1-Rennen gewonnen, das WM-Finale der vergangenen Saison und dann alle bisherigen Läufe 2023. Bei vier von fünf Rennen holte RBR sogar einen Doppelsieg.

Klar wäre es aus Sicht des Formel-1-Geschäftsleiters Stefano Domenicali besser, wir würden Rennen erleben, bei welchen sich die acht Fahrer von RBR, Aston Martin, Mercedes und Ferrari um den Sieg balgen. Aber der frühere Ferrari-Teamchef Domenicali sagt bei einer Veranstaltung der Financial Times in London: «Die Wahrheit ist – Red Bull Racing hat einfach einen besseren Job gemacht als die anderen Teams.»

«Gleichzeitig wäre es töricht zu behaupten, die Saison sei gelaufen. Ich bin sicher – der Weg, den die Formel 1 eingeschlagen hat, also mit der Budgetobergrenze und unterschiedlichen Entwicklungs-Möglichkeiten für die Teams, das wird das Feld früher oder später ausgleichen.»

Einfach gesagt: Wer 2022 nicht so gut unterwegs war, darf 2023 intensiver entwickeln als die Top-Teams, mit exakt abgestuften Windkanalstunden und Flussdynamikberechnungen.



Im StockCar-Sport war es früher gang und gäbe, dass der Dachverband NASCAR sogar während der Saison einschritt, wenn ein Auto zu schnell wurde. Das würde dem Grundgedanken der Formel 1 widersprechen, wie Domenicali betont: «Wir können und werden nicht eingreifen, was die Leistungsfähigkeit der Rennställe angeht.»



Oder wie es Aston Martin-Technikchef Dan Fallows sagt: «Wenn wir Red Bull Racing näher rücken wollen, dann müssen wir einfach effizienter entwickeln als sie. So einfach ist das.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1