Mick Schumacher: Kein GP-Comeback im Sommer

Der Niederänder Nyck de Vries tut sich schwer bei AlphaTauri. Das hat Gerüchte genährt, es könnte sich dort eine Tür öffnen für Mick Schumacher. Was Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko dazu sagt.

Fünf Rennen, null Punkte, WM-Letzter – der erste WM-Teil 2023 des Niederländers Nyck de Vries bei AlphaTauri ist ernüchternd. Die Fehlerquote ist zu hoch, der Abstand zum japanischen Stallgefährten Yuki Tsunoda zu gross.

Die Ergebnisse:

14. in Bahrain und Saudi-Arabien, Kollision in Australien (als 15. gewertet), Unfall in Baku, 18. in Miami.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hat gegenüber den Kollegen von Sky bestätigt: «Nyck hat die gelbe Kartee erhalten. Wenn er sich steigert, dann wird ein Fahrerwechsel kein Thema sein.»

Die enttäuschenden Leistungen des Formel-E- und Formel-2-Champions de Vries nährten unter Fans von Mick Schumacher die Hoffnung, für den früheren Haas-GP-Piloten könnte sich hier eine Tür öffnen und im Sommer könnte Schumacher sein Comeback als Grand-Prix-Fahrer geben. Dazu hat Marko klare Worte: «Mick Schumacher ist Mercedes-Fahrer, daher kommt er in unseren Planungen nicht vor.»

Wieso auch? Sinn und Zweck von AlphaTauri besteht darin, junge Piloten auszubilden für höhere Aufgaben bei Red Bull Racing. Daher ist auch die Rückkehr von Daniel Ricciardo unsinnig.



Marko weiter: «Im Fall der Fälle würden wir auf einen Piloten aus unserem Nachwuchs-Pool zurückgreifen. Wir reden hier vom Neuseeländer Liam Lawson oder vom Japaner Ayumu Iwasa. Daniel ist kein Thema.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1