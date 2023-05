Max Verstappen: Wieso Pérez in Miami langsamer war

​Formel-1-Champion Max Verstappen fuhr in Miami von Startplatz 9 zum Sieg. Selbst Sergio Pérez fand im gleichen Red Bull Racing-Renner hatte von Pole-Position kein Mittel gegen Max. Wieso nicht?

Das war keine Niederlage, das war eine Ohrfeige: Max Verstappen fuhr seinen Red Bull Racing-Stallgefährten Sergio Pérez in Miami in Grund und Boden, den Rest des Feldes ohnehin, und nachher lobten alle das Reifen-Management des Niederländers – zum Teil fuhr Max auf alten Reifen schneller als der Mexikaner Pérez auf neuen.

Der inzwischen 38-fache GP-Sieger Verstappen sprach anschliessend vom Umgang mit den Reifen als Schlüssel zum Sieg, aber einen anderen Aspekt liess der Weltmeister von 2021 und 2022 aus, wie Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner nun verraten hat.

Horner über Verstappen: «Gut, die beiden waren auf unterschiedlichen Rennstrategien unterwegs, Pérez mit dem Start auf mittelharten Reifen und Wechsel dann auf harte Pirelli, Max umgekehrt mit Start auf den harten Walzen und Wechsel später auf die mittelharten. Aber da war noch etwas Anderes.»

«Am ganzen Wochenende kam Max mit dem ersten Pistensektor besser zurecht als Checo. Vor allem in den Kurven 3 bis 6 war das zu erkennen. Da war Max wirklich herausragend. Auf dem Rest der Runde waren die beiden ungefähr gleich schnell.»

«Ich glaube, es liegt einfach am Fluss dieser Kurven, der Max sehr zu liegen scheint. Aber das zeigt mir auch, dass es zwischen ihm und Sergio von Rennstrecke zu Rennstrecke hin und her gehen kann, oft entscheiden nur Nuancen darüber, wer die Nase vorn hat.»



«Was die Strategien angeht: Wir hatten errechnet, dass die beiden zum Schluss des Rennens Kopf an Kopf liegen müssten. Also habe ich ihnen gesagt: ‘Ihr habt freie Fahrt, aber ich will sauberen Sport sehen. Ihr musst das Team respektieren und einander ebenso.’ Und ich fand, das haben sie getan. Sie haben hart gekämpft, aber sie haben sich auch Raum gelassen.»



Zur Ausgangslage vor dem Rennwochenende in Imola meint Christian Horner: «Max liegt nun 14 Punkte vor Checo. Aber wir haben noch 18 Rennen und fünf Sprints obendrein. Da kann noch sehr viel passieren.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1