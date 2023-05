Günther Steiner (Haas): Das Ziel mit Nico Hülkenberg

​Der Haas-Rennstall hat dank Kevin Magnussen in Miami einen weiteren WM-Punkt eingefahren und liegt im Konstrukteurs-Pokal auf Platz 7. Teamchef Günther Steiner sagt, wie es weitergeht.

Im Mittelfeld der Formel 1 geht es um Zehntelsekunden. In der Qualifikation kann für die Fahrer von Alpine, Haas, McLaren, Alfa Romeo, AlphaTauri und Williams ein guter Tag Startplatz 8 bedeuten und ein schlechter Startplatz 18. Oft liegen die Autos in diesem Bereich innerhalb von nur sieben Zehntelsekunden.

Der Rennstall des US-Unternehmers Gene Haas hat beim Heimrennen in Miami mit Kevin Magnussen einen weiteren Punkt eingefahren. Teamchef Günther Steiner sagt: «An unserer Ausgangslage hat sich nichts geändert. Wir wissen – wenn wir gute Arbeit leisten, dann ist es möglich, im Qualifying wie im Rennen in die Top-Ten zu fahren.»

«Fürs GP-Wochenende von Miami hatten wir Verbesserungen am Unterboden vorbereitet, die haben sich bewährt. Wir bleiben in Sachen Entwicklungen bei der Marschrichtung – wenn es etwas Neues gibt, dann kommt es ans Auto. Wir arbeiten also nicht mehr mit zwei oder drei Evo-Paketen pro Saison wie früher. Wir werden auch in Imola Neuheiten am Wagen haben.»

Vor dem 150. Formel-1-Einsatz von Haas fügt Steiner zum Ziel mit Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen hinzu: «Was wir anstreben – wir wollen in der Konstrukteurs-Wertung aufsteigen. Wir sind 2022 Gesamt-Achter geworden, also wollen wir Ende 2023 mindestens Siebter werden. Mittel- und langfristig müssen Podestplätze unser Ziel sein. Und früher oder später wollen wir natürlich ein Rennen gewinnen. Dafür sind wir in die Formel 1 gekommen.»



Die beste Platzierung von Haas bislang bei einem Grand Prix: Rang 4 – mit Romain Grosjean in Österreich 2018. Im gleichen Jahr wurden die US-Amerikaner im Konstrukteurs-Pokal Fünfter.





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1