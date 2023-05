Heimspiel für Hülkenberg: Ein Rennen wie kein anderes 24.05.2023 - 09:22 Von Rob La Salle

© LAT Nico Hülkenberg

Die Formel 1 macht am Wochenende Station in Monaco. Für die Fahrer ist es ein spezielles Rennen, für Nico Hülkenberg noch ein bisschen mehr. Denn er kann in seinem eigenen Bett schlafen.