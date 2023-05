Marko stichelt: Zwei Dinge nerven Hamilton richtig

Ein paar Sticheleien gehören in der Formel 1 zum Tages-Geschäft. Dass Lewis Hamilton weiterhin mit einem Wechsel zu Ferrari in Verbindung gebracht wird, amüsiert zum Beispiel Helmut Marko.

Ist es nur ein haltloses Gerücht oder ist an den Spekulationen, dass Lewis Hamilton zu Ferrari gehen könnte, tatsächlich etwas dran? Ralf Schumacher hatte die Lage bei Sky bereits eingeordnet.

«Ich halte das für ein Gerücht. Hamilton ist sehr zufrieden da wo er gerade ist. Selbst Ferrari ist im Moment ein großes Fragezeichen», sagte Schumacher, der zudem betonte, dass sich Hamilton zuletzt erst bei einer internen Mercedes-Veranstaltung zu den Silberpfeilen bekannte.

Die Gerüchte verstummen trotzdem nicht. Die englische «Daily Mail» berichtete, dass die Italiener ein rund 46 Millionen Euro schweres Paket für Hamilton geschnürt hätten.

Die Pläne sollen in den obersten Gremien des Rennstalls vorangetrieben werden, Präsident John Elkann soll sogar in engem Kontakt mit Hamilton stehen.

Was sagt die Konkurrenz dazu?

«Es gibt zwei Dinge, die Hamilton richtig nerven. Erstens: Dass er nicht mehr Weltmeister ist und es schwer haben wird, es auch in Zukunft noch einmal zu werden. Er weiß, dass bei Red Bull kein Platz für ihn ist. Und ob Ferrari in Zukunft sportlich für ihn besser ist als Mercedes, ist nicht in Stein gemeißelt», sagte Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko bei f1-insider.com.

Dafür ist ein zweites Argument für Marko schon stichhaltiger. «Neben der sportlichen Perspektive ist Lewis alles andere als glücklich darüber, dass er nicht mehr der bestverdienende Fahrer in der Formel 1 ist. Das ist jetzt Max Verstappen. Wenigstens das könnte er mit Ferraris Hilfe ändern», so Marko weiter.