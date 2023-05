Max Verstappen: «Es gibt wichtigere Dinge»

Formel-1-Champion Max Verstappen spricht über die GP-Absage in Imola und wirft einen Blick auf das anstehende Rennen in Monte Carlo. Der Niederländer verrät, worauf es in den engen Strassen des Fürstentums ankommt.

Für Max Verstappen steht fest: Die Absage des Rennens in der Region Emilia-Romagna war richtig. Der Niederländer betont rückblickend: «Das war die richtige Entscheidung, und ich weiss, dass diese nicht leichtfertig getroffen wurde. Aber es gibt wichtigere Dinge als das Rennfahren.»

Die Vorfreude auf das Rennwochenende in Monaco ist gross: «Ich freue mich sehr, wieder auf die Strecke zu gehen und in Monaco ist das Qualifying besonders wichtig, deshalb müssen wir sicherstellen, dass wir in jener Session so gut wie nur möglich abschneiden.»



«Die Strecke ist sehr eng, noch enger als andere Strassenkurse, und das erschwert die Aufgabe, eine starke Qualifying-Runde hinzubekommen. Gleichzeitig macht es das Abschlusstraining aber auch spannender», erzählt der zweifache Weltmeister aus dem Red Bull Racing Team.

«Das Rennen hängt stark von der Strategie ab, denn das Überholen ist fast unmöglich. Und da ich in Monaco lebe ist es auch sehr schön, dass ich an diesem Rennwochenende Abends jeweils nach Hause zurückkehren kann», fügt der 25-Jährige an.

Auch Sergio Pérez betont mit Blick auf die Imola-Absage: «Manchmal ist das Rennfahren nicht wichtig und die Sicherheit aller steht an erster Stelle. Meine Gedanken sind bei allen, die von den Unwettern in der Region Emilia-Romagna betroffen sind.»

Der Monaco-Sieger des Vorjahres sagt über den GP in Monte Carlo: «Jeder Fahrer will diesen GP gewinnen und ich hatte das grosse Glück, im vergangenen Jahr den Sieg zu holen. Das hat mich noch mehr motiviert, es wieder aufs höchste Podesttreppchen zu schaffen. Das Wetter könnte erneut für Aufregung sorgen, deshalb müssen wir jede Gelegenheit nutzen. Wir müssen die Fahrzeug-Abstimmung gut hinbekommen, um im Qualifying gut abzuschneiden, um am Sonntag eine Chance auf den Sieg zu haben.»

WM-Stand (nach 5 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1