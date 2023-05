FP1 Monaco: Rote Flaggen wegen Hülkenberg und Albon

Carlos Sainz war im ersten Training in Monte Carlo der Schnellste

Im ersten Training in Monte Carlo wurden gleich zwei Mal die roten Flaggen geschwenkt: Das erste Mal löste Nico Hülkenberg die Unterbrechung aus, beim zweiten Mal sorgte Alex Albon für ein verfrühtes Ende der Session.

Nachdem Monte Carlo am Donnerstag noch von einem Regenschauer heimgesucht worden war, durften die GP-Stars bei strahlendem Sonnenschein und 26 Grad Celsius Aussentemperatur zum ersten freien Training ausrücken. Der Strassenkurs füllte sich schnell und es dauerte auch nicht lange, bis die ersten Rundenzeiten auf dem Zeitenmonitor aufleuchteten.

In den ersten zehn Minuten drehten die GP-Piloten ihre ersten Runden und Carlos Sainz führte die Zeitenliste mit 1:15,198 min an. Der Spanier war wie sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc auf den weichen Reifen unterwegs und führte die Zeitenliste auch nach 20 Minuten an, weil er seine Rundenzeit auf 1:14,245 min verbesserte. Lokalmatador Leclerc belegte den zweiten Platz und Fernando Alonso folgte auf der dritten Position vor Champion Max Verstappen.

Der Red Bull Racing-Pilot war nicht nur auf den härteren Reifen unterwegs, er bekundete auch Kupplungsprobleme. Noch mehr Schwierigkeiten hatte Williams-Rookie Logan Sargeant, der plötzlich im Schleichgang unterwegs war. «Ich weiss nicht, was, aber irgendetwas stimmt nicht», funkte er, und berichtete auf Nachfrage, dass er eigenartige Geräusche höre. Kurz darauf meldeten die Regelhüter, dass sein Williams-Team unter Verdacht stand, den Amerikaner nicht in sicherer Verfassung auf die Strecke geschickt hatte.

Kurz vor Halbzeit setzte sich Lewis Hamilton mit 1:14,035 min an die Spitze, und auch Norris verbesserte sich und übernahm die dritte Position. Zur Halbzeit führte der Mercedes-Pilot das Feld an, und der siebenfache Champion hatte die Nase auch noch vorne, als die Session unterbrochen wurde. Grund dafür war ein Leitschienenkuss von Nico Hülkenberg eingangs der Hafenschikane.

Die Zwangspause dauerte nur drei Minuten und bald durften die GP-Stars wieder ungehemmt Gas geben. Schon vor der roten Flagge hatte Alonso die zweite Position übernommen, sein Rückstand auf die Bestmarke von Hamilton betrug nur 64 Tausendstel. Eine knappe Viertelstunde vor dem Ende der ersten Trainingsstunde durchbrach der Aston Martin-Fahrer die 1:14er-Grenze und setzte sich mit 1:13,907 min an die Spitze.

Lange währte die Freude darüber aber nicht, denn Sainz legte mit 1:13,690 min eine neue Messlatte. Der Spanier verbesserte sich fünf Minuten vor dem FP1-Ende auf 1:13,372 min. Keine zwei Minuten später wurde die Session wieder mit einer roten Flagge unterbrochen, weil Alex Albon ausgangs der St. Devote-Kurve in die Leitschiene geriet. Die Session war damit gelaufen, womit sich Sainz über die Bestzeit freuen durfte.

1. Training, Monte Carlo

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,372 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,710

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,035

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,038

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,093

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,244

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,467

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,585

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,653

10. Alex Albon (T), Williams, 1:14,666

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,718

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,725

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,820

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,866

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,066

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:15,083

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,192

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,557

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:15,684

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:15,785