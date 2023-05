Günther Steiner: Sein Ziel für die nächsten 150 GP

Der Haas-Rennstall bestreitet an diesem Wochenende den 150. GP-Einsatz in der Team-Geschichte. Teamchef Günther Steiner erklärt, worauf er stolz ist und verrät auch, was er sich für die nächsten 150 Rennen wünscht.

Eigentlich hätte der 150. GP-Einsatz von Haas in Imola erfolgen sollen, aber da das Rennen in der Region Emilia-Romagna wegen der Flutkatastrophe abgesagt werden musste, feiert das US-Team das Jubiläum an diesem Wochenende im mondänen Monte Carlo.

Für Günther Steiner bietet der Meilenstein in der Geschichte des GP-Rennstalls, der aktuell seine achte Saison bestreitet, eine willkommene Gelegenheit, einen Blick zurückzuwerfen und über die Highlights in der bisherigen Team-Geschichte nachzudenken.

Der Teamchef erklärte im Haas-Motorhome auf die Frage, ob er mit dem bisher Erreichten zufrieden sei: «Als wir in die Formel 1 kamen, wussten wir, worauf wir uns einliessen. Und allein die Tatsache, dass es uns noch gibt, ist eine Leistung, wenn man bedenkt, dass alle anderen Teams, die es in den vergangenen 20 Jahren versucht haben, nicht mehr gibt.»

Auf die Frage, was er in den nächsten 150 Rennen, die Haas bis 2030 bestreiten wird, erwartet, erklärte der Südtiroler lachend: «Dass es uns auch dann noch gibt. Scherz beiseite, wir wollen einfach besser werden und Fortschritte machen. Und in der Formel 1 sind alle Teams stark und geben sich Mühe, man muss also einen sehr, sehr guten Job machen, um das zu schaffen.»

WM-Stand (nach 5 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1